Володин поддержал идею ограничить избирательные права граждан России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что конституционное право россиян быть избранными не должно распространяться на граждан, «ангажированных другими государствами».

Таким образом он идейно поддержал ранее озвученное предложение запретить участвовать в любых выборах «иностранным агентам» и их семьям. Письмо с такой инициативой представители «патриотического» бизнес-объединения «АВАНТИ» отправили ему и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Они хотели, в частности, запретить участвовать в выборах Юлии Навальной, супруге арестованного политика Алексея Навального, чтобы избежать «белорусского сценария».

«Что касается самой инициативы, тех форм и методов, что предлагаются, это надо обсуждать. Позицию, что во власть нельзя допускать лиц, ангажированных другими государствами, разделяем, а что касается формы — надо обсуждать», — заявил Володин, комментируя это предложение. Он также отметил, что это нужно для «защиты страны» от иностранного вмешательства.

Ни Юлия Навальная, ни Алексей Навальный «иностранными агентами» на данный момент не являются.

Напомним, что согласно статье 32, второй, защищенной, главы Конституции РФ, «граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления». При этом Основной закон ограничивает избирательные права строго определенным категориям граждан: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».

Тем не менее федеральные законы также вводят дополнительные запреты на участие в выборах осужденным по отдельным статьям, в том числе в течение определенного времени после окончания наказания. В 2020 году Госдума добавила в этот список и некоторые «политические» статьи.