В России хотят запретить "иноагентам" и их семьям участвовать в выборах

Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила серьезно ограничить конституционные права граждан Российской Федерации. Как следует из письма главы организации Рахмана Янсукова, которое тот направил председателям Госдумы Вячеславу Володину и Совета Федерации Валентине Матвиенко, там хотят лишить людей, признанных «иностранными агентами», и их членов их семей права участвовать в любых выборах. Об этом пишет РИА Новости.

«АВАНТИ» адресует это конкретно против Алексея Навального и его жены Юлии Навальной. Они полагают, что если не ограничить конституционное право супруги политика, это может привести Россию к белорусскому сценарию.

При этом Юлия Навальная не делала никаких заявлений о своем возможном участии в каких-либо выборах, а сам Алексея Навальный вовсе не является «иностранным агентом».

«В связи с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России с привлечением несистемной оппозиции прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней — федеральном, региональном и муниципальном», — говорится в письме.

Отметим, что российское законодательство в вопросе так называемых «иностранных агентов» неоднократно критиковалось российскими и европейскими правозащитниками. Они полагают, что данная мера предназначена для оказания давления на гражданское общество и стигматизации социально-значимых общественных организаций.