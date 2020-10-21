Аузан заявил о новом пакте общества и власти: "Социал-демократия без демократии"

«То, что возникает в России, — это социально-авторитарный контракт», — считает декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Аузан. По его словам, принятие поправок к Конституции фактически стало водоразделом, когда между российским обществом и властью начинает формироваться новый социальный контракт, или новый «брак», — «по принуждению», добавляет экономист Сергей Алексашенко.

Аузан считает, что руководство страны в своей внутренней политике в ближайшее время продолжит создавать «социал-демократию без демократии» и будет делать упор на точечное перераспределение ресурсов, а в роли «свадебного подарка» здесь выступает решение о повышении НДФЛ «для богатых» (доход более 5 млн рублей в год) с 13% до 15%. Эти деньги, по словам Владимира Путина, должны были пойти на лечение детей с редкими заболеваниями.

«Я думаю, дальше пойдет новый закон о прожиточном минимуме и движение в сторону прогрессивной шкалы налогообложения. 15-процентный налог — это первый взнос в новый брак с теми, кому обещают более справедливое распределение и повышение благосостояния», — говорит экономист в интервью РБК.

Комментируя эту концепцию в своем Twitter, его коллега, экономист, бывший замминистра финансов России Сергей Алексашенко иронизирует, что в данном случае «брак» между обществом и властью заключается «по принуждению».

Среди угроз Аузан отмечает усиление роли госкапитализма на фоне пандемии коронавируса, что эксперт называет «нормальной реакцией на сильные кризисы». Четкий тренд на развитие государственного капитализма в России прослеживается ещё с 2014 года, говорит эксперт, но при выходе из кризисной ситуации возникает опасение, что государство решит «не отдавать» обратно «какие-то права и рычаги», присвоенные в сложный момент.

Хотя вероятность того, что модель госкапитализма усилится настолько, что достигнет китайских масштабов, невелика, полагает экономист: здесь возникает «невозможная трилемма», которую сформулировал британский экономист Джон Мейнард Кейнс — «нельзя одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность». В нашем случае под эффективностью можно понимать и безопасность, поясняет Аузан. И хотя свобода в современном обществе теряет свои позиции, большая часть россиян, к примеру, не готовы без согласия передавать свои персональные данные властям, отмечает он.