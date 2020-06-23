Что опоздавший на 2 часа Путин пообещал в очередном обращении. Главное. Кратко

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, которое транслировали федеральные телеканалы. Изначально было объявлено, что трансляция начнется в три часа по московскому времени, однако в результате главу государства показали лишь после пяти.

Что предложил Владимир Путин: