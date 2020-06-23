Что опоздавший на 2 часа Путин пообещал в очередном обращении. Главное. Кратко

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, которое транслировали федеральные телеканалы. Изначально было объявлено, что трансляция начнется в три часа по московскому времени, однако в результате главу государства показали лишь после пяти.
Что предложил Владимир Путин:
- Для граждан, зарплаты которых будут превышать 5 миллионов рублей в год (или около 417 тысяч в месяц), НДФЛ будет увеличен с 13% до 15%, а средства, дополученные таким образом (порядка 60 млрд рублей), будут направлены для помощи детям с редкими заболеваниями, причем все уже действующие меры по их поддержке сохранятся.
- На каждого ребенка до 16 лет в июле будет назначена дополнительная выплата 10 тысяч рублей, как и в июне. Тем, кто получил её в прошлом месяце, средства перечислят автоматически, обращаться за ними не потребуется.
- Начиная с 1 июля самозанятыми разрешат становиться всем гражданам, достигшим 16-летнего возраста. Это будет распространяться на все регионы.
- В Москве и Санкт-Петербурге под программу предоставления льготной ипотеки попадет жилье стоимостью до 12 миллионов, а в других регионах — до 6 миллионов.
- Если в семье работу потеряли оба родителя, в июле и августе им предоставят дополнительную выплату в 3 тысячи на каждого ребенка. Кроме того, повышенные из-за самоизоляции выплаты по безработице также сохранятся на июнь и август.
- Для льготного кредитования бизнеса под 2% из бюджета будут выделены ещё 100 миллиардов рублей.
- IT-отрасль из-за эпидемии получит существенные налоговые послабления: страховые взносы с 14% сократят до 7,6%, а налог на прибыль с 20% до 3%.