"Для Володина все закончится очень быстро": эксперт о разговоре пенсионерки и спикера Госдумы

Буквально вчера российские СМИ и социальные сети взорвало видео из Саратова, на котором пенсионерка, встретившая на улице спикера Государственной думы Вячеслава Володина, в буквальном смысле ухватилась за его пиджак и принялась в довольно жесткой форме отчитывать высокопоставленного чиновника и политика за «хорошую жизнь» в стране.

А уже сегодня этот эпизод обсуждают не только в социальных сетях, но и в экспертных кругах.

Нашлись, к примеру, те, кто заподозрил в этом инциденте обычное представление. К их числу относится и российский политолог Максим Жаров. Эксперт называет произошедшее «шоу», а также задается вопросом о том, что именно председатель нижней палаты хотел сказать этим представлением.

Более того, по мнению Жарова, подобная стратегия может привести к повторению событий конституционного кризиса, одним из активных участников которого в свое время был Руслан Хасбулатов.

«Бабушку к Вячеславу Володину на самом деле подвели, видно, что спикер первым решил пойти на контакт, как бы там ни было, кейс выходит довольно интересный, – пишет Жаров в своем авторском Телеграм-канале. – Что хотел сказать этим шоу сам Володин? Что он значительно ближе к народу, чем некоторые из его аппаратных конкурентов?

Или что глубинный народ в последние годы достиг максимального градуса жести в адрес власти и что это действительно так, несмотря на официальную социологию?

Хасбулатовщина в исполнении спикера Госдумы ведет к дальнейшей эскалации его конфликта с некоторыми оппонентами. Вот только в 2021 году играть в 1992 год текущая система вряд ли позволит. Все это закончится очень быстро, и, мягко говоря, совершенно не в пользу Володина».