Мамы Воробьева, Мантурова, Володина: как они стали богатейшими пенсионерками России

Отели за границей, квартиры в Москве и бизнес с миллиардным оборотом. Sobesednik.ru рассказывает о матерях российских чиновников, у которых находили многомиллиардные активы и шикарное имущество.

Накануне мы сообщали о том, что у матери губернатора Подмосковья Андрея Воробьева нашли недвижимость почти на 1 млрд рублей. Согласно расследованию «Открытых медиа», в трех километрах от стен московского Кремля находится трехэтажный бизнес-центр площадью 6000 квадратных метров и стоимостью 809 млн рублей, который оформлен на компанию ООО «Гранд Лэнд» (принадлежит 71-летней Людмиле Воробьевой). Но эта женщина является не самой богатой из мам российских чиновников.

В сентябре 2020 года Sobesednik.ru выяснил, что мать министра промышленности Дениса Мантурова является собственницей особняка в гольф-клубе «Пирогово» на Клязьминском водохранилище под Москвой. Площадь здания составляет более 4000 квадратных метров, а расположен он на земельном участке площадью 2,5 гектара.

По приблизительным оценкам, стоимость поместья может составлять порядка 5 млрд рублей. А в начале марта стало известно, что 84-летняя Тамара Мантурова стала одним из бенефициаров группы компаний «Трасса», которая имеет 54 автозаправки в Москве и Подмосковье. Еще одним бенефициаром стала 69-летняя Татьяна Ежевская, мать руководителя администрации президента Антона Вайно.

Согласно документам, выдающиеся успехи на ниве предпринимательской деятельности показывает мать спикера Госдумы Вячеслава Володина. В настоящий момент 85-летняя Лидия Барабанова является владельцем нескольких юрлиц с оборотом в сотни миллионов рублей. Также у бывшей учительницы находили охотничье хозяйство площадью 50 тысяч гектаров и квартиру площадью 400 квадратных метров, стоимостью 230 млн рублей.

Вот только в распоряжении Sobesednik.ru однажды оказалось фото из личного архива Барабановой. Судя по снимку, женщина живет в квартире, где даже нет горячей воды. Так что кто за маму Володина на самом деле владеет и распоряжается ее состоянием – большой вопрос.

В тройке лидеров также оказалась мать главного московского единоросса Андрея Метельского. Несколько лет назад у Эльдибитты Метельской нашли гостиницы в Австрии, а также особняк на Чистых прудах и огромный пентхаус площадью 600 кв. м.

Гостиница, принадлежащая, по данным ФБК (признан иноагентом), Эльдибитте Метельской//фото: стоп-кадр Youtube

Общая стоимость активов, согласно расследованию ФБК (признан иноагентом, но не согласен с этим решением), составляла несколько миллиардов рублей. В 2019 году Метельский не смог избраться в Мосгордуму, а его мать начала процедуру банкротства.

«Володина и Воробьева никто трогать не будет»

В России есть большое число лазеек для того, чтобы чиновники избегали ответственности за коррупцию, и исправлять ситуацию, похоже, никто не собирается. Об этом в интервью Sobesednik.ru заявил генеральный директор «Трансперенси Интернешнл – Россия» (организация признана иностранным агентом, но не согласна с этим решением) Илья Шуманов.

– Отличается ли Россия от других стран, от наших «западных партнеров»? Или там чиновники тоже пытаются скрыть свое имущество, оформляя его на родственников?

– Мир вообще очень разный и где-то этому не придается особого внимания – там очень много этических ограничений, и чиновники не используют своих родственников для прикрытия. Это просто неприемлемо для них. С другой стороны, есть много примеров, когда близкие родственники становятся людьми, на которых зарегистрирована часть активов, и они выступают номинальными держателями этих активов. Как правило, это зависит от регулирования стран.

Если мы говорим про имущество «семейное», то оно тоже очень разное. Для нас родственники – это братья и сестры или родители. В странах Центральной Азии или Кавказа – это более широкий круг, там свое понимание семьи. Если мы берем Западную Европу, то там не всегда можно оформить имущество на брата или сестру, потому что иногда эти люди даже не поддерживают с тобой отношения. И просто потому, что так не принято.

Но в целом эта история очень хорошо отслеживается в тех странах, где ратифицирована Концепция ООН против коррупции (Россия ее ратифицировала в 2006 году. – Прим. Sobesednik.ru). Там введена ответственность за незаконное обогащение.

И в том случае, если чиновник использует или эксплуатирует имущество, которое ему не принадлежит и он его не декларирует, за этим может следовать в том числе уголовное преследование.

Поэтому чиновники за рубежом очень трепетно относятся к такой истории и указывают ее в своих декларациях.

– У нас все устроено по-другому?

– У нас страна юристов. Президент – юрист, Медведев, все силовики – люди с высшим юридическим образованием. Поэтому если допустить, что Вячеслав Володин оформил свое имущество на мать и замгенпрокурора Захаров сделал то же самое, то можно предположить: это делается исключительно для того, чтобы это имущество не попало в декларации о доходах.

Но люди забывают указывать его как имущество, находящееся в пользовании. И это – дыра в законе. Эта лазейка не будет закрываться должностными лицами, потому что ее очень удобно эксплуатировать.

– Насколько таких случаев стало больше с годами?

– Законодательное регулирование деклараций о доходах появилось лишь 10 лет назад, это сравнительно новая норма. Долгое время ответственности за это не было.

И некоторые люди протоптали себе тропинки, чтобы избежать ответственности. Развестись с женой, оформить имущество на совершеннолетних детей, на родителей или коммерческую компанию и так далее.

Можно передать в доверительное управление либо просто не достроить объект – лазеек море. И какой-либо системной работы по залатыванию этих дыр у нас в стране не ведется.

– И что нужно делать?

– Нужно просто забирать это имущество, проверять родственников на предмет их доходов. Если они не могут доказать свои доходы, изымать имущество в доход государства. Все, вопросов тут никаких не должно быть. Другое дело, уровень Воробьева или Володина: это фигуры, которые никакая прокуратура трогать не будет. Просто в силу того, что у них есть политический иммунитет, и они входят в определенные структуры и «башни».