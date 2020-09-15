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Пагано, мама: 84-летняя мать министра Мантурова обзавелась поместьем за 5 млрд

Политика
02:04, 15 сентября 2020
«Собеседник» №35-2020

Пагано, мама: 84-летняя мать министра Мантурова обзавелась поместьем за 5 млрд
Денис Мантуров // фото: Global Look Press, коллаж; в статье: «Пагано»
Денис Мантуров // фото: Global Look Press, коллаж; в статье: «Пагано»

Мать-пенсионерка Дениса Мантурова не только владеет поместьем от фирмы «Пагано», но и «дарит» сыну более скромные дома.

Дом престарелой

Вот обещал же президент, что с увеличением пенсионного возраста уровень жизни пожилых людей поднимется. Он и поднялся. Да не у всех. Но ведь поднялся же.

Весной этого года, например, на кадастровый учет Росреестр поставил новенький особняк в яхт-гольф-клубе «Пирогово» на Клязьминском водохранилище под Москвой. Площадь – больше четырех тысяч квадратных метров. Немало, но, чтобы себя совсем уже не стеснять, рядом на двух с половиной гектарах поставлены еще один свежепостроенный гостевой дом на полторы тысячи квадратов и шестисотметровый хозблок.

И вся эта роскошь по документам принадлежит 84-летней пенсионерке Тамаре Федоровне Мантуровой, маме главы Минпромторга Дениса Мантурова. Масштабную стройку, правда, затеял еще ее муж, Валентин Иванович, но после его смерти в начале прошлого года пенсионерке пришлось вытягивать строительные работы самой. А удовольствие это не из дешевых.

Согласно портфолио итальянской фирмы «Пагано», которая специализируется на возведении эксклюзивных деревянных особняков класса люкс, над проектом дома пироговских пенсионеров работал лично сын основателя компании – Энцо Пагано. Правда, в соответствии с пожеланиями заказчика площадь новостройки была увеличена со «скромных» 1500 м2 почти втрое. Вероятно, чтобы Тамаре Федоровне перед матерями других чиновников не позориться.

Если учесть, что ценник «Пагано» начинается от 5 тысяч евро за квадратный метр, один только главный особняк Тамары Мантуровой должен стоить больше двух миллиардов рублей. При стоимости одного га земли в окрестностях «Пирогово» в районе миллиарда все поместье пенсионерки можно оценить миллиардиков в пять.

Так что она все же работает, пенсионная реформа. Не для всех, но работает.

Проект дома матери чиновника в «Пирогово»

 

Проект дома матери чиновника в «Пирогово»

 

Проект дома матери чиновника в «Пирогово»

Цифра

586 млн рублей официально заработал в прошлом году Денис Мантуров, заняв первое место по доходам среди российских министров.

Мантуров угодил в Вайно

Разумеется, одной Тамаре Федоровне в этом доме должно быть тоскливо. К счастью, сын ее живет неподалеку – в нескольких десятках метров. Так что вполне может заходить к маме на чай или чтобы просто поплавать в закрытом бассейне с панорамным видом на проплывающие мимо яхты. Не исключено даже, что в конечном счете этот дом уже официально перейдет в собственность министра.

Во всяком случае, другой свой дом в «Пирогово», правда, менее роскошный, Тамара Мантурова сыну уже подарила. Буквально в этом году – 20 мая. Дом, кстати, тоже от фирмы «Пагано». Это чтоб вы не думали, что при взгляде на развитие российской промышленности только у вас подобное настроение.

Небольшой одноэтажный коттедж расположен дальше от воды, зато ближе к местному клубному ресторану, в котором гостям предлагают отменные сигары и прекрасный пироговский самогон. В клубе этот участок даже прозвали «Гурман». Наверное, в честь хозяина. Но самое интересное: до Мантурова в этом доме хозяйничал глава администрации президента Антон Вайно, с которым министр дружит семьями. И как оказалось, домами.

Вайно здесь больше не живет

Что именно привлекло чиновников (сначала одного, затем другого) в этой скромной постройке, можно понять из описания резиденции на сайте «клуба для состоятельных любителей активного образа жизни» «Пирогово»:

«Участок с трех сторон окружен густым лесом и не граничит с другими домовладениями. Он расположен в начале гольф-поля в непосредственной близости от клубного дома-ресторана и тренировочного поля. Небольшой перепад высот при спуске к воде позволит красиво обыграть природный ландшафт. Уникальное зонирование территории, созданное самой природой, позволит не только реализовать блестящий проект, но и сохранит право на полную приватность владельцев резиденции».

Есть одно только «паганое» но: площадь этого подаренного мамой коттеджа для гурманов – всего 454 м2. Даже перед соседями должно быть неудобно.

Замечательный мужик

Впрочем, в жизни у Дениса Мантурова не все так «пагано». В марте мама чиновника переписала на сына еще один особняк, доставшийся ей в наследство от покойного супруга. Этот особняк выполнен уже в более классическом стиле и находится в самом центре курортного Геленджика. В нем почти 3076 м2. Не 4000, как у мамы, но все же. К тому же связанный с семьей Мантурова четырехзвездочный «Приморье Grand Resort Hotel» расположен буквально неподалеку. Удобно бизнес вести.

Министерская «дача» в Геленджике

Правда, формально все самые сложные семейные дела, как это часто бывает, выполняет именно мама. Хотя бы и на бумаге. Ведь по документам именно Тамаре Мантуровой от мужа досталась половина компании «ООО «Финансовые системы», которой она стала владеть на пару с сыном главы «Ростеха» Станиславом Чемезовым. У фирмы была куча «дочек», поэтому летом для удобства управления партнеры даже преобразовали холдинг в АО, так что работа идет. И прибыль тоже. Совокупный размер доли пенсионерки в уставном капитале всех «Систем» – около 4 миллиардов рублей.

Сам Мантуров тут вроде как ни при чем, но этот год все равно оказался весьма удачным. Если не для отечественной промышленности и торговли, то хотя бы для их министра. Вот такое «Пирогово».

Цитата

«Я – пятый ребенок у родителей и первая выжила, но уже когда родители переехали в Ашхабад, где в 1936 году я и родилась... Получив диплом организатора предприятий связи, я была направлена в город Мантурово Костромской области на должность заместителя начальника узла связи, но предпочла должность экономиста (благо была вакансия). В Мантурово я познакомилась с Валентином, а через год вышла замуж и переехала к мужу в город Мурманск. (Но это уже другая история.)».

Тамара Мантурова, книга «Связь времен (летопись жизни моих родителей)»

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №35-2020 под заголовком «Пагано! Пагано, мама!».

Рубрика: Политика

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Денис Мантуров // фото: Global Look Press, коллаж; в статье: «Пагано»

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Пагано, мама: 84-летняя мать министра Мантурова обзавелась поместьем за 5 млрд
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