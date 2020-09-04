Семья Мантурова оказалась связана со строительством гостиниц от Прибалтики до Поволжья

Тут газета «Ведомости» написала, что семья министра промышленности Дениса Мантурова «владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на ул. Малой Дмитровке в центре Москвы». И сразу легкая шумиха началась.

Мол, как же так — отель-то люксовый, стоит около 2 миллиардов. Плюс Мантуровым принадлежит еще и пансионат "Приморье" в Геленджике. Откуда такие деньжищи… Да бросьте: как выяснил «Собеседник», это все мелочишка.

По документам, руководит «Приморьем» Алексей Васин, формальный собственник фирмы «360 Менеджмент», которая управляет тем самым столичным мантуровским «Хилтоном». А еще он же рулит и нижегородским АО «Черниговская набережная», которое стоит за масштабным проектом реновации в этом городе набережной Оби. Общий объем инвестиций в работы в Нижнем может составить уже до 18 миллиардов!

проект реставрации набережной реки Обь

«Реализовывать этот проект планируется поэтапно. В рамках первого из них будет благоустроена набережная и обустроена парковая зона, — признались СМИ в АО «Черниговская набережная» еще год назад. — Также на этом этапе должен быть построен гостиничный комплекс, медицинский центр, офисные помещения и жилые дома».

Судя по всему, медцентр на Черниговской будет называться «Ланцетъ», поскольку сеть клиник именно с таким названием несколько лет назад создала супруга министра, пластический хирург и бизнесвумен Наталья Мантурова.

Кстати, на имя представляющего интересы Мантуровых Алексея Васина тоже записана одна компания «Ланцет» (только без Ъ в названии). Как выяснил «Собеседник», она зарегистрирована уже в Калининграде в одном офисе с фирмой «Раушен хотел ресорт» все того же Васина. Тандем этих АО планирует выстроить на балтийском побережье в курортном Светлогорске по соседству с историческими прусскими особняками комплекс «Променад», состоящий из новодельного отеля (вероятнее всего, под брендом Хилтон), медицинского центра (естественно, с клиникой пластической хирургии) и шести корпусов элитных апартаментов, предназначенных для продажи. Завершить работы планируют как раз к началу нового президентского срока Владимира Путина в 2024 году. Размер инвестиций — еще 6,2 миллиарда рублей.

проект променада в Светлогорске

Таким образом, общий объем капиталов, которыми будет ворочать семья российского министра (вместе с уже имеющимся бизнесом), грозит перевалить за миллиард уже не рублей, а вполне полноценных у.е. Для гарантии успеха Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики, членом которой является Денис Мантуров, в этом году внесла гостиничные компании его семьи в список фирм, против которых запрещено возбуждать дела о банкротстве.

Подозреваете коррупцию и возможные кадровые перемены? Напрасно. Тот же Алексей Васин поставляет мебель для Управления делами президента, так что под Денисом Мантуровым кресло вряд ли покачнется.