Депутаты просят Собянина назвать улицу или площадь в Москве в честь Лужкова

Группа депутатов Госдумы из фракций ЕР, КПРФ и СР, отправили обращение мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой присвоить одной из улиц или площадей в Москве имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, разместивший текст обращения в своем Telegram-канале.

В нем говорится, что в адрес депутатов поступают «многочисленные обращения граждан и общественных организаций» с просьбой об увековечивании имени Лужкова, который был мэром Москвы в период с 1992 по 2010 год и «возглавлял ее в один из самых тяжелых для страны период».

В сообщении отмечается, что невозможно перечислить все «значимые и судьбоносные для г. Москвы проекты», реализованные по его инициативе. «Во многом именно его организаторские таланты, профессиональные и личные качества позволили преломить критическую социально-экономическую ситуацию, обеспечить стабильное и поступательное развитие столичного региона», — говорится в письме.

По мнению Хинштейна, несмотря на противоречивость своей фигуры, бывший мэр сделал для города и москвичей «очень много» и заслужил, чтобы его имя появилось на карте.

В сентябре Юрию Лужкову исполнилось бы 85 лет.

«Само собой, это решение не должно создать никаких проблем москвичам, поэтому речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений. И конечно, необходимо заручиться поддержкой самих жителей этого района», — подчеркнул глава комитета.