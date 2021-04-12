Собянин утрет нос любому "агенту Госдепа": Делягин жестко высказался о мэре Москвы

То разнообразие критики, которое вылилось в адрес столичного градоначальника Сергея Собянина в последний год, порой сложно сравнивать даже с более чем всеобъемлющей критикой федерального центра в исполнении, к примеру, системной оппозиции. Вообще Сергей Семенович только в минувшем году стал объектом для информационных атак самого разного характера, хотя бы из-за регулярно вводимых столичными властями ограничений, многие из которых вызвали недовольство москвичей.

Однако в реальности наибольший поток критики в адрес столичной администрации спровоцирован вовсе не ее действиями в условиях «коронакризиса», а неуемными, как считают многие, финансовыми аппетитами. Поэтому недавние новости об изменении стоимости парковки на почти двух сотнях улиц столицы, удорожании цен на эвакуацию транспортных средств, а также о введении в городе новых зон с платной парковкой подняли новую волну разговоров, разумеется, негативных.

Довольно емкий комментарий по этому поводу не так давно дал известный российский экономист и публицист Михаил Делягин, отметивший, что столичные власти в вопросе выжимания денег из горожан уже обошли власти Нью-Йорка. В связи с этим, иронично подчеркивает эксперт, Собянин своими действиями «утрет нос любому агенту Госдепа», тем более что уровень доходности парковочных мест в городе при нем возрос до небывалых высот.

Михаил Делягин

– Московские власти и Сергея Собянина критикуют за плитку, которая стоит то дыбом, то вообще в неописуемой позе, за утерю планов ливневой канализации, а потом и самой ливневой канализации, за реновацию и запихивание людей в «человейники», – отметил Делягин на своем авторском YouTube-канале.

– А еще со снайперской точностью по радиоактивному могильнику проводится скоростное шоссе. Наконец, власти критикуют за противолодочный зигзаг, когда строят Юго-Восточную хорду, и она делает два поворота под прямым углом. Понятно, что скоростное движение здесь будет невозможно даже теоретически.

Я смотрю, как похорошел Сергей Семенович при Москве, почти так же, как и Москва при Собянине.

Сторонники московских властей присылают мне опровержения всех разговоров о безумной бесхозяйственности, о перекладывании плитки в зимнее время года, о выбрасывании денег на благоустройство – показывают, что московские власти являются идеальными бизнесменами, каких нет ни в Таллине, ни в Когалыме, ни в Нью-Йорке.

Многие москвичи знают, что парковка в центре Москвы стоит 380 рублей в час – пока в пределах Садового кольца, но скоро территория расширится на всю Москву.

Далее экономист проводит расчеты и сравнения стоимости парковки в Москве со стоимостью аренды жилья – в Москве и Нью-Йорке. По данным Делягина, 10 кв.м. «парковочного пространства» (просто асфальт) приносит городу в год более 2,5 млн руб., а аренда квартиры в 100 кв. м в том же районе приносит в год в среднем 1,2 млн руб.

– В расчете на квадратный метр парковка дороже квартиры больше чем в 20 раз! – заявляет эксперт.

– При этом парковочный абонемент в центре Нью-Йорка стоит от 4 до 25% аренды жилья там. Это наглядно иллюстрирует, насколько московские власти эффективнее нью-йоркских слабаков с точки зрения выуживания денег из горожан. И кто после этого посмеет критиковать Собянина за «неэффективность»? Он утрет нос любому «агенту Госдепа».