Фонд Юрия Лужкова вручил первую премию. Его поддерживают Гергиев и Якубович

«Юрий Михайлович при жизни хотел бы сделать намного больше», – так вдова экс-мэра столицы Елена Батурина обозначила охват будущих проектов созданного в конце 2020-го фонда Юрия Лужкова. В год 85-летия политика фонд планирует посвятить свою работу реализации его планов, замыслов и идей.

26 марта фонд вручил свою первую премию (250 тыс. руб.) «Молодой инноватор» им. Ю. М. Лужкова на Международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», который в этом году проходит в Краснодаре и партнером которого стал фонд экс-мэра. Ее получила Дарья Нехорошева из Ханты-Мансийска за разработку, которая позволяет более упрощенным и быстрым способом анализировать состав жидкостей, а так же повышает точность измерений.

– На фестиваль было представлено более 500 изобретений из всех регионов России, – сказал «Собеседнику» директор фонда Геннадий Теребков. – Совет фонда тщательно отбирает проекты, которые получают нашу поддержку. И среди них всегда будет место столь важному для Юрия Михайловича направлению, как продвижение талантливой молодежи и инноваций.

Участники фестиваля "От винта!"//фото: Фонд Юрия Лужкова

Отныне эта премия имени Юрия Михайловича станет ежегодной.

У фонда Лужкова – множество планов. Кроме поддержки молодежи, начато сотрудничество с театральной премией «Хрустальная Турандот»: на ХХХ церемонии вручения премии фонд Лужкова так же выступит партнером с учреждением собственной премии.

– И еще одно очень важное дело – сбор архива Юрия Михайловича, – продолжает перечень будущих задач фонда Геннадий Теребков. – Это не только изданные материалы, это и его научные труды, патенты, неоконченные работы… Все это наследие надо не только систематизировать, но и перевести в электронный формат – чтобы оно стало широкодоступным.

В советах учредителей и попечителей фонда – сплошь звездные имена: помимо Елены Батуриной, тут и ректор МГУ Садовничий, и скульптор Александр Рукавишников, и композитор Алексей Рыбников, и поэт-песенник Илья Резник, и адмирал Игорь Касатонов, и дирижер Валерий Гергиев, и президент Ассоциации тенниса Шамиль Тарпищев, и директор Большого театра Владимир Урин, и телеведущий Леонид Якубович, и многие другие…

Средства фонда пополняются за счет взносов учредителей и благотворительных взносов. Но главное, ради чего собрались все друзья и последователи Лужкова, это – продолжить его начинания.

– Юрий Михайлович воплощал собой дух настоящего руководителя города, дух человека, который искренне любил Москву, москвичей и россиян. Он помогал и поддерживал москвичей всех возрастов, всех профессий. Чтобы дух этого великого человека не исчез после его ухода, из уважения к его труду мы обязаны продолжить его дело, и каждый из нас должен внести свою лепту, – сказал член совета учредителей фонда, предприниматель Михаил Хубутия.

Кстати, только что образованный фонд Лужкова уже сотрудничает с фондом Юрия Никулина: в этом году исполняется 100 лет со дня рождения гениального актера и 85 лет – со дня рождения выдающегося градоначальника.

– Делая свою фотоэкспозицию, они включили в отдельный блок и раздел, посвященный Юрию Михайловичу, – рассказал «Собеседнику» Теребков.