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"Он не умел предавать": В столице открыли памятную доску Лужкову. Собянин на церемонию не пришел

Общество
10:39, 11 декабря 2020

"Он не умел предавать": В столице открыли памятную доску Лужкову. Собянин на церемонию не пришел
Фото в статье: Андрей Струнин; видео: Павел Зубов
Фото в статье: Андрей Струнин; видео: Павел Зубов

В годовщину смерти Юрия Михайловича Лужкова на доме, где он жил, открыли мемориальную доску. Почтить память экс-мэра нынешний глава столицы так и не пришел.

Зачем надо было регистрироваться?

Департамент культуры зачем-то просил зарегистрироваться на это торжественное мероприятие. Странная затея. Зачем, спрашивается? Чтобы нас посчитать? Так туда приходили все желающие, никто документов не спрашивал.

Дорогу у дома, где жил Юрий Михайлович, правда, перекрыли полицейские машины. Но не для того, чтобы «не пущать», наоборот – чтобы не мешали тем, кто пришел в этот день к дому бывшего градоначальника. Пускали всех, кто пришел. А пришли многие. У подъезда собралось человек 100-150. Знакомые всей стране лица то и дело появлялись в толпе. Но было много и простых москвичей, которые до сих пор любят и помнят своего мэра.

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский

Пока ждем начала церемонии, подхожу к художнику Александру Шилову. Он стоит с огромным букетом белых роз, почему-то в стороне от большинства друзей Юрия Михайловича, которые стайкой окружили Елену Батурину.

Александр Шилов

– Юрий Михайлович был обладателем доброго широкого сердца, – сказал художник. – И когда политик такого ранга, как он, остается таким добрым, как он, без снобизма и зазнайства, это на моей памяти – редчайшее качество. Я ему благодарен не только за то, что он сделал для Москвы (это само собой), но и за то, что в самый тяжелый год моей жизни он проявил самое доброе, чистое сердечное отношение ко мне, и помогал, как мог.

– Александр Максович, смотрите, сколько здесь именитых людей – и Игорь Шувалов, и Владимир Мединский, и полпред президента  в ЦФО Игорь Щеголев, а Сергея Собянина нет. Как вы думаете, должен был бы нынешний мэр столицы почтить память предыдущего? – спросила я Александра Шилова.

– Я ничего не комментирую, я не знаю что почему, могу говорить только то, что  знаю, – предложенная загадка неожиданно слегка вывела художника из себя и он поспешил отойти подальше от неудобных вопросов.

Но, видимо, этот вопрос волновал не только меня: отголоски некоторого недоумения по этому поводу звучали и в некоторых выступлениях.

Елена Батурина с Сергеем Степашиным и Александром Хинштейном

Елена Батурина еле сдерживала слезы

Тем временем началась церемония. После того, как ее открыл заслуженный артист РФ Евгений Кочергин и перечислил все заслуги, регалии и награды Юрия Лужкова, после того, как он рассказал, сколько лет мэр управлял столицей и какой она при нем стала, Кочергин пригласил снять ткань с мемориальной доски вдову Юрия Михайловича Елену Батурину, полпреда ЦФО Игоря Щеголева и главу Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Елена Николаевна была очень сосредоточена, лицо без тени косметики. Позади нее – обе дочери, Ольга и Елена. Всю церемонию Батурина стояла с непокрытой головой, у губ пролегала резкая складка. Вскоре стало понятно: она едва сдерживает слезы. Некоторые слова или воспоминания части выступавших все же заставляли их предательски появляться... Она украдкой смахивала слезинки, поднимала глаза, силясь загнать обратно, доставала носовой платок, пытаясь замаскировать… Только в конце церемонии Елене Николаевне удалось слегка успокоиться.

Сама она не выступала, видимо, боялась сорваться.

Елена Батурина, Игорь Щеглов и Алексей Шапошников открывают мемориальную доску

Лужков в костюме Ломоносова

Доска наконец открылась глазам пришедших. На ней – привычный образ Юрия Лужкова, в его знаменитой кепке, на фоне столицы, окольцованной МКАДом, внизу – пчела.

Когда выступал ректор МГУ Виктор Садовничий, он вспомнил не только про любовь Лужкова к пчелам, но и про то, как мэр более десяти лет присылал в университет к 25 января (Татьянин день, день рождения МГУ) бочки с медом, там делали медовуху, а потом мэр приезжал и сам разливал напиток в кружки студентов.

– Надо было видеть эту картину: он одет Ломоносовым, читает собственные стихи, общается с ребятами, кругом веселье… Такой он был человек, – заключил Садовничий.

Виктор Садовничий

Конечно, ректор говорил и о том, как мэр по-настоящему занимался наукой (химией), как его изыскания обсуждались в МГУ. О том, как Лужков помогал университету, как строились новые корпуса, как расцвел сегодня филиал МГУ в Севастополе, созданный некогда Юрием Михайловичем… А так же о том, как он сразу поверил Лужкову в тяжелые 1990-е.

Ректор пришел с папкой. Оказалось, что там лежала найденная им недавно в бумагах старая фотография: Юрий Михайлович в своей неизменной кепке мешает цементный раствор и закладывает камень на постройке нового –  Шуваловского – корпуса МГУ. Ценное фото он подарил Елене Николаевне.

– Мы будем помнить Юрия Михайловича, – закончил Виктор Садовничий. – Московский университет многим ему обязан. Москва ему многим обязана. Страна ему многим обязана.

Миф про неуступчивость Лужкова

Глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов признался, что считает Юрия Михайловича старшим наставником.

– Он очень любил людей. Любовь, которую излучал Лужков, совершенно безмерна. От него всегда исходила любовь к любому человеку, – отметил он самую удивительную черту экс-мэра.

Вообще все отмечали удивительную доброжелательность Лужкова, что мэр излучал доброту и любовь – к людям и городу. Многие говорили о том, что сегодняшняя прекрасная Москва – напоминание о его работе. О том, что Лужков возглавил столицу в самые трудные годы и сделал ее цветущей.

А гендиректор Большого театра Владимир Урин с теплотой вспомнил, как Лужков помогал столичным театрам.

– Считалось, что если Лужков что-то задумал, то будет отстаивать свою точку зрения, и его не переубедить, – поделился Урин одной из историй. – Но это неправда. Могу рассказать совершенно потрясающий случай. При реконструкции театра им. Станиславского и Немировича-Данченко я уговаривал его, не строить здание для декораций за пределами города, как планировалось, просил, чтобы они оставались в театре. Он мне отказывал, объясняя, что строить под землей – невероятно дорого. Я продолжал настаивать. И однажды, придя к нему по совершенно другому делу, положил на стол Юрию Михайловичу письмо, где сделал расчеты – во сколько это обойдется, если декорации будут за пределами театра. Письмо он не взял, и ничего не сказал. А через два дня это письмо было у архитекторов с такой визой Лужкова: «Посмотрите внимательно, очень разумные расчеты. Может быть, есть смысл потратить сейчас деньги, чтобы в будущем избежать трат?»

Владимир Урин

Доска – только первый шаг?

– Я очень надеюсь, что мемориальная доска – лишь первый шаг к увековечиванию памяти этого замечательного человека, – сказал Владимир Урин..

Более резко об увековечивании заговорил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн (судя по всему, именно с увековечиванием, кажется, начали возникать проблемы)...

– Я очень рад, что в нашем городе появилась мемориальная доска Юрию Михайловичу Лужкову. Это начало восстановления справедливости, как правильно сказал сейчас Владимир Георгиевич Урин. И здесь, при председателе Мосгордумы, я хочу выразить надежду и уверенность, что следом за доской на карте города появится площадь, улица или сквер, названные в честь этого незаурядного человека, чье имя всегда, навечно вписано в историю нашего города, в сердца многих москвичей.

– Я тоже надеюсь, что это лишь первый шаг, – подхватил тренд экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин. – Надеюсь, что Сергей Семенович Собянин меня услышит. Лужков ведь не только хороший хозяйственник, труженик, он еще и выдающийся государственный деятель. Вот только два примера. 1991 год, ГКЧП. Где Лужков? В Белом доме, с Ельциным. 1993 год. Все подзабыли, что это было, а ведь ситуация противостояния властей могла привести к гражданской войне. Москва устояла. А раз устояла Москва, это дало фактор стабильности всей стране. 1996 год. Давайте честно: если бы не Лужков и москвичи, которые его любили и любят по сей день, неизвестно, кого бы выбрали и что было бы дальше... Потом его «отблагодарили», как это принято в нашей замечательной стране. Но Лужков любил жизнь, умел жить достойно и никогда никого не предал.

Сергей Степашин

Много еще добрых слов было сказано о Юрии Михайлович. А поэт-песенник Илья Резник написал стихотворение, которое посвятил памяти старого друга. Оно начиналось такими словами:

Уж десять поминальных лет

Столица без Лужкова,

Но до сих пор душа болит,

И слезы горячи

Любовь народная жива,

И благодарным словом

Сердечно вспоминают вновь

Лужкова москвичи…

Теги: #Лужков

Рубрика: Общество

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