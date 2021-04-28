Произошло омоложение: "Преемник" Зюганова рассказал об обстановке в рядах КПРФ

С недавних пор вокруг обстановки в рядах КПРФ и персоны лидера этой политической силы Геннадия Зюганова ведется довольно интересная дискуссия. К примеру, еще в начале года ряд политологов высказались в поддержку версии о том, что в партии грядет серьезное обновление состава, в том числе руководящего. На этом фоне даже появились прогнозы относительно подготовки преемника для Геннадия Андреевича.

Примечателен и тот факт, что эти разговоры не прекратились даже после недавнего съезда компартии, в рамках которого делегаты единогласно проголосовали за продление полномочий Зюганова в качестве председателя КПРФ. Более того, ряд экспертов даже называют вполне конкретные фигуры, которые имеют наиболее высокие шансы в будущем сместить Геннадия Зюганова с лидерских позиций. Так, если раньше большинство политологов называли в этом контексте имя Валерия Рашкина, то в последнее время в преемники Зюганова стали все чаще записывать заместителя главы ЦК партии Юрия Афонина.

Тем интересней выглядят комментарии самого Афонина в столь пикантном статусе, о котором, судя по его же словам, в партии вряд ли кто-то догадывается. Политик, к примеру, отмечает, что все разговоры о преемниках для Зюганова не имеют никакого основания, несмотря на то, что в КПРФ происходит омоложение состава.

«У нас нет никаких преемников. Все решения в партии принимаются исключительно коллегиально, во время съездов. К слову, не так давно как раз состоялся съезд партии, в рамках которого единогласным решением на пост председателя КПРФ был избран Геннадий Зюганов. Кроме того, был избран и новый руководящий состав партии. Вообще, произошло очень сильное омоложение состава, появилось много талантливых партийцев из регионов», – заявил Афонин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам политика, ни о какой внутрипартийной борьбе или конкуренции в рядах коммунистов нет и быть не может.

«Мы работаем как единый коллектив, так что никакой конкуренции у нас нет. Есть идеи и коллектив единомышленников. Нас не распирает на внутренние разборки, как это происходит с либералами. Работаем слаженно и дружно», – добавил он.