Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Коммунисты могут стать реальной оппозицией

– У вас нет ощущения, что существуют как бы две России: в одной суета и предвыборные баталии, скандалы с двойниками, снятиями кандидатов, суды и т.д., в другой – обычная будничная жизнь, словно и не будет никаких выборов?

– А чему тут удивляться? Люди в нашей стране вспоминают о выборах ровно в то время, когда идут голосовать (если идут). Некоторые после этого вообще вычёркивают из памяти сам факт выборов и даже не интересуются их результатами. Другими словами, электорат существует лишь в тот момент, когда опускает бюллетень в ящик, а за его пределами никакого электората не существует.

– Настолько все предсказуемо? Помните, как было в 90-е, когда баталии в Верховном Совете и первой Думе смотрели, как сериал...

– Не надо преувеличивать. Может быть, какую-то драку и смотрели или фрика - вроде того, что бегал с накладными грудями. Конечно, есть люди, которые очень этим озабочены, но их очень небольшой процент. Их можно посчитать по числу выходящих на демонстрации.

Я не к тому, что это хорошо. Я к тому, что это так.

– Тем не менее, власть очень серьёзно относится к действу. Не случайно, в этом году Шойгу и Лавров, у которых наибольшая популярность среди чиновников, вдруг возглавили список ЕР. Не думаю, что они собираются уходить с постов, но разве это не знак, что Кремль пытается применить и «тяжёлую артиллерию»?

– Если у вас нет внятной и вменяемой исполнительной власти, у вас не может быть и партии власти (это название придумали журналисты). Если же это действительно партия власти, было бы нормально, если бы действующий премьер возглавил список. Но если у премьера нет власти, тогда на эту роль делегируются отдельные люди – совершенно разного аппаратного веса. Никакого сравнения между Шойгу и Лавровым быть не может: их отобрали по принципу низкого антирейтинга, а это ничего не говорит о качестве работы этих министров, только об их пиар-талантах.

Мне жалко Дениса Проценко, который вынужден играть в эту игру. Но его, наверное, сильно попросили, т.е. сделали предложение, от которого нельзя отказаться...

– Зачем столько усилий, если результат, по сути, понятен? Интрига же лишь одна: кто из системной оппозиции сколько наберёт голосов и пройдёт ли в Думу хоть одна из маленьких партий?

– Не согласен. На самом деле это смотрины аппарата, а не политических предпочтений избирателей.

– У нас любые выборы так.

– Что значит «любые»? Они происходят через какое-то время, и в разные эпохи они разные. Каждый раз в системе заново строится модель политической мобилизации.

И я совершенно не уверен, что эти выборы пройдут так уж легко. Знаете, что произошло в результате чистки корпуса депутатов? Хотя бы то, что КПРФ начала набирать вес. Она стала превращаться в настоящую оппозицию, о чем её руководство давно уже забыло. Зюганов, думаю, уже слабо контролирует происходящее, но этот процесс идёт снизу. И, конечно, с этой партией, что называется, будут работать: против кого-то, к примеру, возбудят уголовные дела и т.д.

Кстати, несмотря на то, что осталось совсем мало дней до голосования, Кремль, по-моему, уже месяца два как продолжает обсуждать снятие КПРФ с выборов.

– Почему?

– Вовсе не потому, что им не нравится Зюганов. И не потому, что хотят улучшить цифру ЕР на выборах, а чтобы неожиданно не встретиться с реальной оппозицией в новой Думе.