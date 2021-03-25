“Зиничев сказал: если что-то пойдет не так - ты сядешь". Чиновник вспомнил опыт работы с погибшим главой МЧС

Александр Пятикоп вспомнил эпизод, который, на его взгляд, хорошо характеризует Зиничева.

-2016 год, идет жесткая предвыборная кампания в Госдуму. Мне предложили как кандидату подписать одну бумагу. Не скажу о чем именно, но мне тогда очень не хотелось этого делать. Я говорил, что это непорядочно, что это будет кидалово. Тогда я пришел к Зиничеву и говорю, “Товарищ генерал, есть вот такая ситуация”. Он спросил, могу ли я повторить всё это при человеке, который будет отвечать за эту инициативу? Того вызвали в кабинет. Я всё повторил, тот испугался. Евгений Николаевич ему говорит: “Александр сейчас подпишет это, но если что-то пойдет не так, ты сядешь”. При нем все подковерные игры кончились. Он очень хорошо владел информацией. И он всегда старался помочь, если обещал.

По словам Пятикопа, Зиничев был человеком военной закалки.

- Личная скромность. Нечванливость. Подтянутость. Бодрость. По лицу не видно, в каком он вообще настроении. Я думаю, что где бы он ни работал, найдутся люди, которые вспомнят и отметят его порядочность.