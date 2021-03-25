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“Зиничев сказал: если что-то пойдет не так - ты сядешь". Чиновник вспомнил опыт работы с погибшим главой МЧС

Евгений Зиничев погиб недалеко от Норильска в результате несчастного случая

Фото: Russian Look

С июля по октябрь 2016 года Евгений Зиничев исполнял обязанности Губернатора Калининградской области. До этого он в течении года возглавлял областное управление ФСБ.

Депутат Госдумы от этого региона Александр Пятикоп вспомнил по просьбе “Собеседника” опыт совместной работы с погибшим политиком.

- Лично для меня это трагедия,- говорит Пятикоп, - Он работал и.о. губернатора немногим больше двух месяцев. Конечно, обеспечивал преемственность, но те вопросы, которые нужно было решать, он решал.

-Он демонстрировал новый взгляд на государственного служащего. У нас же как устроены многие чиновники? Придумывают любые способы, даже извращенные, для того, чтобы отказать, устраниться от решения вопроса. Мол, давайте согласуем, давайте посмотрим, поставим резолюцию... Зиничев, наоборот, думал как решить, а не как отказать. Это его отличало принципиально, - отмечает депутат.

Александр Пятикоп вспомнил эпизод, который, на его взгляд, хорошо характеризует Зиничева.

-2016 год, идет жесткая предвыборная кампания в Госдуму. Мне предложили как кандидату подписать одну бумагу. Не скажу о чем именно, но мне тогда очень не хотелось этого делать. Я говорил, что это непорядочно, что это будет кидалово. Тогда я пришел к Зиничеву и говорю, “Товарищ генерал, есть вот такая ситуация”. Он спросил, могу ли я повторить всё это при человеке, который будет отвечать за эту инициативу? Того вызвали в кабинет. Я всё повторил, тот испугался. Евгений Николаевич ему говорит: “Александр сейчас подпишет это, но если что-то пойдет не так, ты сядешь”. При нем все подковерные игры кончились. Он очень хорошо владел информацией. И он всегда старался помочь, если обещал.

По словам Пятикопа, Зиничев был человеком военной закалки.

- Личная скромность. Нечванливость. Подтянутость. Бодрость. По лицу не видно, в каком он вообще настроении. Я думаю, что где бы он ни работал, найдутся люди, которые вспомнят и отметят его порядочность.

Депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп

Ранее журналист Олег Кашин предложил назвать одну из улиц Калининграда именем Зиничева.

-Я всегда поддержу, потому что этот человек внес вклад в обеспечение безопасности Калининградской области как стратегического региона. Это будет хорошая память о человеке. Это не какой-то культ личности - калининградцы действительно хорошо о нем вспоминают. Я поддержу, и это правильная инициатива, - сказал депутат.
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