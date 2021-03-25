В сети предложили назвать именем Зиничева одну из улиц Калининграда

В последние годы калининградские улицы периодически получают новые названия. Чаще всего, это имена героев и военнослужащих.

В 2019 году участок улицы Марата был переименован в переулок Дмитрия Донского. В 2020 году Большой переулок получил имя генерал-полковника Людникова, а в Центральном районе появилась улица Старшего сержанта Шанаурина.

Одно из самых резонансных переименований произошло в 2017 году, когда одна из центральных улиц - Горная - стала носить имя генерал-фельдмаршала Румянцева. Регион в те годы как раз возглавлял Евгений Зиничев.