В сети предложили назвать именем Зиничева одну из улиц Калининграда
Чиновник занимал должность главы Калининградской области с 2016 по 2018 годы
"Назвать одну из улиц города именем погибшего главы МЧС Евгения Зиничева", - написал в своем телеграм-канале журналист Олег Кашин, родившийся в Калининграде. По его словам, на переименование напрашивается Ленинский проспект, который находится в исторической части города и проходит мимо могилы Канта.
В последние годы калининградские улицы периодически получают новые названия. Чаще всего, это имена героев и военнослужащих.
В 2019 году участок улицы Марата был переименован в переулок Дмитрия Донского. В 2020 году Большой переулок получил имя генерал-полковника Людникова, а в Центральном районе появилась улица Старшего сержанта Шанаурина.
Одно из самых резонансных переименований произошло в 2017 году, когда одна из центральных улиц - Горная - стала носить имя генерал-фельдмаршала Румянцева. Регион в те годы как раз возглавлял Евгений Зиничев.
Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев и кинорежиссер Александр Мельник погибли 8 сентября недалеко от Норильска. Несчастный случай произошел около водопада Китабо-Орон во время съемок.
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