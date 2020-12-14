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Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Министру было 55 лет

Фото: Global Look Press

При исполнении служебного долга погиб глава МЧС России Евгений Зиничев.

В МЧС уже подтвердили, что министр погиб, спасая жизнь человека во время межведомственных учений в Арктической зоне. Ему было 55 лет.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложено о гибели главы МЧС.

Евгений Зиничев родился в Петербурге, работал в Федеральной службе охраны, в 2016 году стал и.о. губернатора Калининградской области, но вскоре покинул этот пост и был назначен замдиректора ФСБ. Как писал Sobesednik.ru, Зиничев входил в число возможных кандидатов в преемники действующего главы государства.

Рубрика: Общество

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