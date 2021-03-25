Путин оперативно простился с Зиничевым. Визит президента на церемонию занял около трёх минут
В Москве проводили погибшего главу МЧС
Официально мероприятие должно было пройти с 09:00 до 10:30. Кортеж президента Путина въехал в ворота главного здания МЧС на улице Ватутина ровно в 11:00. Уже в 11:03 чёрный Aurus с российским флагом покинул территорию.
Ранее проститься с Евгением Зиничевым приехали самые крупные представители российской власти. Здесь можно было заметить бывшего премьера Медведева, нынешнего премьера Мишустина, директора Росгвардии Виктора Золотова, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вице-премьера Татьяну Голикову, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и многих других.
Подробнее о версиях гибели Евгения Зиничева:
https://sobesednik.ru/rassledovanie/20210910-o-tom-kak-pogib-zinicev-my-nikogda-ne
Вместе на церемонию прибыли губернаторы Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов, которые, как и Зиничев, работали в личной охране Владимира Путина.
Похороны главы МЧС пройдут сегодня же в Санкт-Петербурге. Чиновник будет похоронен на Северном кладбище рядом с могилой своей бабушки - Александры Зиничевой.