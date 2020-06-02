Лукашенко заверил критиков, что союзное государство выгодно для Беларуси так же, как и для России

Александр Лукашенко и Владимир Путин закончили переговоры в Кремле о сотрудничестве двух стран в рамках работы союзного государства.

«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ»

, – цитирует Путина «Интерфакс».

Эти программы должны унифицировать законодательство двух стран, чтобы обустроить единый экономический и энергетический рынки. Также эти объединительные стратегии позволяют сформировать единое транспортное пространство, а также промышленную и сельскохозяйственную политику.

Заседание по поводу утверждения планов для обсуждения на уровне Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в конце текущего года.

«Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов. И надо уже поставить точку в этих всех разговорах - наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер»

, – заявил Лукашенко по итогу встречи.