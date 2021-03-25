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Оригинал о своих питерских двойниках: Если Вишневского подделывают, значит он настоящий

В интервью Sobesednik.ru депутат заксобраня Санкт-Петербурга Борис Вишневский объяснил мотивы своих клонов политическим мошенничеством ЕР

Ибирательные двойники Вишневского
Фото: Личный архив

Избирательные двойники Вишневского

В Петербурге кандидаты Вишневские сдали в избирком похожие фотографии. Отметим, что закон не запрещает кандидатам сдавать фотографии, обработанные в фотошопе. По округу настоящего оппозиционного власти политика Бориса Лазаревича Вишневского выдвинулись двое самозванцев, которые предварительно сменили фамилию и имя на «Борис Вишневский», однако отчества у них остались прежние: Геннадьевич и Иванович.

И хотя внешне эти два персонажа на кандидата от «Яблока» не похожи, ради выборов оба отрастили бороды, как у настоящего Бориса Вишневского, так что пришедшего на выборы избирателя ждёт выбор из трёх похожих людей с одинаковыми именами и фамилиями.

Как заметила глава ЦИКа, формально «двойники» Бориса Вишневского участвовать в голосовании могут. При этом Элла Памфилова надеется, что избиратели разберутся, так как эта ситуация предаётся большой огласке.

На выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга помимо депутата Бориса Лазаревича Вишневского будут участвовать его тёзка с отчеством «Иванович», который ранее был Виктором Быковым, и тёзка с отчеством «Геннадьевич» (Алексей Шмелев). На фотографиях на плакате для избирательных участков они изображены с теми же бородами и причёсками, что и кандидат от «Яблока».

Избирательные двойники Вишневского
Фото: Личный архив
Люди меняют фамилии, а потом еще и свою внешность

– С одной стороны, безусловно, это мерзость абсолютная. Сперва люди меняют фамилии, а потом – чтобы запутать избирателей, ещё и свою внешность, – объяснил в интервью Sobesednik.ru свою первую реакцию на подлог оригинал Борис Вишневский. – Чтобы помешать конкуренту своих начальников – понятно, что они действуют не самостоятельно, а по науськиванию.

Но с другой стороны это вызывает у меня смех, потому что, видимо, никаких других методов борьбы против меня уже не осталось. Вот могут только так. Только таким способом возможно со мной бороться. Честно уже невыгодно. Это высокая оценка моих заслуг, как я и говорил с самого начала, когда выставили моих двойников.

Проблема, конечно, в несовершенстве законов, которые допускают такое мошенничество. Это, безусловно, политическое мошенничество возможно не только, если люди представили поддельные отфотошопленные фотографии для избирательных участков.

– Какие меры вы уже приняли?

– Отправил сегодня обращение в ЦИК с просьбой провести проверку достоверности фотографий (двойников – Прим. Sobesednik.ru). Жду, что мне ответят*.

– Вы серьёзно ждёте на это ответа от ЦИК?

– Я, безусловно, жду ответа. Вопрос в том ответе будет написано и будет ли проведена реальная проверка. Но я надеюсь не на ЦИК, сколько на граждан Петербуржцев, которые люди умные интеллигентные, которые умеют отличать правду от лжи. И надеюсь, они отличат оригинал от подделки. Мне в компании придумали сейчас такой замечательный слоган «Если Вишневского подделывают – значит, он настоящий».

– Кто заинтересован таким образом разбавлять ваш политический капитал?

– Безусловно, действующая власть. Это все связано с городской администрацией (Санкт-Петербурга – Прим. Sobesednik.ru) и их политтехнологами. И, я думаю, что к этому имеет еще отношение и вице-спикер ЗАГСа Сергей Соловьёв, который баллотируется в Госдуму от «Единой России» против меня – он мой конкурент по избирательному округу.

Именно его помощником был один из моих «политических двойников», который раньше назывался Виктор Иванович Быков и был муниципальным депутатом от ЕР и был вице-спикером Сергея Соловьёва. Теперь, он, якобы, отовсюду ушёл, сменив имя и фамилию, но связь (с оригиналом – Прим. Sobesednik.ru), на мой взгляд, сравнительно очевидна.

– А кто же тогда ваш второй двойник – Борис Геннадьевич Вишневский?

– Это Шмелев Алексей. (Отчество не менял – Прим. Sobesednik.ru)

– Откуда вам стали известны настоящие фамилии двойников?

– Изначально из расследования «Новой газеты», а потом эти кандидаты по закону должны были предоставить избирательной комиссии свои настоящие имя и фамилии. Это норма закона. Они их представили. Более того, их прежние имена и фамилии мелким шрифтом будут написаны на плакатах, которые будут висеть на избирательных участках – это они обязаны были сделать. К сожалению, этой поправки с фамилиями не будет сделано в бюллетени – что гораздо важнее.

– В связи с этим скандалом, ожидаете снятия с выборов кандидатов – своих двойников?

– Нет. Закон нам не позволяет их снять. К сожалению. Такое мошенничество закон не предусматривает, как и санкции против него.

– Получается, что со стороны ведомства Памфиловой это допустимая мера?

– Я хочу сказать, что если бы в любой цивилизованной и хотя бы относительно демократичной стране какая-либо политическая партия попыталась бы выставить таких двойников, которые поменяли бы фамилию и внешность, – и об этом стало известно общественности, то такую партию бы сняли с избирательной компании.

*Глава ЦИК Эмма Памфилова пообещала в дальнейшем предотвратить появление кандидатов-двойников.

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