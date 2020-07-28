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Памфилова о бородатых двойниках Вишневского: "Это просто позорище и издевательство над избирателями"

Глава ЦИК после "позорища" с Вишневсиким обещает в дальнейшем предотвратить появление кандидатов-двойников

Фото: Соцсети

Настоящий в галстуке

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала фотографии оппонентов-двойников председателя питерского «Яблока» Бориса Лазарьевича Вишневского на выборах в Заксобрание. Она назвала происходящее в Санкт-Петербруге издевательством и заявила, что ЦИК после выборов подготовит законопроект для борьбы с копированием личности кандидата.

«Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов. Это просто издевательство над избирателями», — высказалась Памфилова в эфире радиостанции «КоммерсантЪ FM».

Она также отметила, что действующее законодательство «очень либерально» к подобным ситуациям, но, несмотря на отсутствие у ЦИК права законодательной инициативы, ведомство берется разработать предложения по корректировке избирательного законодательства, которая поможет впредь исключить подобные эксцессы.

Напомним, что по округу настоящего Бориса Лазарьевича Вишневского ранее выдвинулись двое самозванцев, которые предварительно сменили фамилию и имя на «Борис Вишневский», однако отчества у них остались прежние: Геннадьевич и Иванович. И хотя внешне эти два персонажа на кандидата от «Яблока» не похожи, ради выборов оба отрастили бороды, как у настоящего Бориса Вишневского, так что пришедшего на выборы избирателя ждет выбор из трех похожих людей с одинаковыми именами и фамилиями.

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