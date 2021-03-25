"Двойники" Вишневского стали еще более Вишневскими
Кандидаты-спойлеры известного петербургского политика Бориса Вишневского на выборах в законодательное собрание города изменили еще и внешность, чтобы быть более похожими на настоящего кандидата
Два фальшивых Бориса Вишневских -- Геннадьевич и Иванович, которые перед выборами сменили имена и фамилии только ради того, чтобы увести голоса у кандидата от партии "Яблоко" Бориса Лазаревича Вишневского (на фото -- справа), пошли на очередную жертву. Теперь они отпустили бороды, в чем раньше, насколько известно, замечены не были.
Остается только напомнить избирателям, что отчество настоящего Бориса Вишневского -- Лазаревич и он выдвигается от партии "Яблоко". Будьте внимательны при заполнении бюллетеня.
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Рубрика: Политика