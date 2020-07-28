В Туве глава избиркома оказался вором. Суд это признал, теперь дело за Памфиловой

Главый редактор региональной газеты «Риск» Леонид Петров обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой отстранить от занимаемой должности председателя избирательной комиссии Тувы Олега Фортуны, который решением суда от 4 декабря 2020 года признан виновным в краже.

«Тува последние пять лет на всех выборах числится лидером голосования. Официальные отчёты Избирательной комиссии Тувы всегда фиксируют явку избирателей более 90%, а также поддержку кандидатов от власти на таком же высоком уровне. Это невзирая на то, что фактически явка избирателей редко переваливает за 50%, а кандидаты от «Единой России», как правило, не пользуются поддержкой населения», — пишет в своем обращении журналист.

Он считает, что в регионе имеют место фальсификации, но причина для снятия г-на Фортуны даже не в этом, а в зафиксированном случае совершенного им уголовного преступления, когда Басманный суд Москвы приговорил главу избиркома к штрафу за то, что тот украл у другого человека портфель с небольшой суммой денег.

Фортуна в преступлении признался, но Петров настаивает, что факт уголовного преступления в биографии главы избирательной комиссии региона плохо сочетается с декларируемым курсом Центризбиркома на честность и прозрачность выборов.

С 17 по 19 сентября в регионе состоятся не только выборы депутатов Госдумы, но и выборы главы Республики.