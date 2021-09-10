Роскомнадзор продолжает борьбу с «Умным голосованием» политика Алексея Навального. На этот раз ведомство потребовало от компаний Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не предоставлять команде оппозиционера технических возможностей для обхода установленных в России блокировок под угрозой уголовной ответственности (за содействие «экстремистам»). Это грозят также воспринимать как вмешательство в выборы, пишет «Интерфакс». Как сообщается в релизе РКН, инфраструктура более 10 провайдеров в разных странах сейчас задействована для обхода блокировок «Умным голосованием», в частности, это касается DNS- и CDN-сервисов Google, Cisco, Cloudflare и других компаний.

Более того, подтверждается информация (ранее об этом говорил Иван Жданов) о том, что Роскомнадзор с 17:23 до 22:13 8 сентября в тестовом режиме блокировал DNS-сервисы Google и CloudFlare. Telegram-канал сетевого мониторинга GlobalCheck напрямую связывает эти действия ведомства с попытками блокировки «Умного голосования» и мобильного приложения «Навальный». Это подтверждает и выборочный характер блокировок.

Студенческое издание DOXA сообщает, что в СПбГУ студентам предлагают за 15 тысяч в день «немножечко пофальсифицировать выборы» в округе, где избирается кандидат от «Яблока» Борис Вишневский, прославившийся благодаря двум двойникам в бюллетене. Всего за трое суток «каруселей» студентам предлагается заработать 45 тысяч рублей, не говоря уже о возможном сроке, предусмотренном уголовным законодательством. Фальсифицировать предлагается за кандидата от «Единой России» Александра Ржаненкова.

Минобороны сообщило о гибели российского военнослужащего в Сирии. По информации ведомства, это произошло в провинции Хомс во время подготовки пути для гуманитарной помощи. Погибший был в автомобиле, который подорвался на установленном на обочине снаряде.

Уже проходящий по коррупционному делу генерал-майор армии Руслан Алахвердиев незаконным образом привлекал военнослужащих Москвы и области работать на своем дачном участке и на участках его знакомых, пишет «КоммерсантЪ». Ранее его обвинили во взяточничестве: утверждается, что генерал получил не менее 8 млн рублей на строительных госконтрактах. Он был отправлен в СИЗО после того, как начал давить на свидетелей по делу.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников написал, что к его родителям пришла полиция: «К моим родителям по адресу старой прописки пришли из уголовного розыска. Что хотят, не говорят. Ищут меня. Еду разбираться». Не исключено, что это связано с обходом МВД по всей России сторонников политика Алексея Навального, который, по данным журналистов, организовали в Управлении внутренней политики администрации президента.

Аналитики БКИ «Эквифакс» говорят о рекордном за пять лет росте стоимости кредитов по кредитным картам. Если в июне их стоимость составляла 24,2%, то сейчас она уже перешла отметку в 30%. Это связывают с резким увеличением ключевой ставки Центробанком, а также тем фактом, что для потребителя расходы по кредитной карте не так заметны, как по другим банковским продуктам, передает РБК. Кроме того, на рост ставки могут влиять увеличение закредитованности населения и отсутствие роста реальных располагаемых доходов, полагают эксперты.

В Макаровском районе Сахалина сотрудники рыбинспеции избили местного жителя, который ловил рыбу на удочку. Жестокое избиение мужчины ногам и руками — на нем также провели силовой бросок — попало на видео. Как пишет Сахалин.info, заснять удалось даже начальникам избивавших сахалинца сотрудников местного отделения Федерального агентства по рыболовству. Как отмечает издание, это произошло на реке Макаровка. Журналисты обратились за комментариями в правоохранительные органы.