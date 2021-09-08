Главное к 9 сентября: рекордная инфляция, РКН ломает интернет, инклюзивное правительство по шариату

Росстат фиксирует рекордную за пять лет инфляцию в августе — 6,68%. Ранее пятилетний рекорд был установлен в июне — 6,5%. Если сравнивать цены в прошлом августе и в этом, сахар вырос в цене на 38,2%, стройматериалы — на 39%, подсолнечное масло — на 27,3%, а куриное мясо — на 19,8%. Цены на услуги выросли всего на 3,8%.

Команда политика Алексея Навального решила полностью уйти от сбора персональных данных соратников на фоне утечек и взломов. Как пояснил «Дождю» (признан СМИ-«иностранным агентом») Иван Жданов, при реализации «Умного голосования» уже долгое время они стараются делать упор именно на приложение «Навальный» и Telegram-боты, для использования которых персональные данные не нужны.

Также Жданов заявил, что Роскомнадзор в тестовом режиме начал массово блокировать сайты через блокировку DNS-серверов Google и Cloudfire. По его словам, это технически может ограничить доступ значительного числа людей к интернету:

«Это в прямом смысле значит, что они готовы положить половину интернета разом. И все из-за приложения "Навальный". Невероятно», — поражается политик.

Как пишет «КоммерсантЪ», недавние блокировки Роскомнадзором VPN-сервисов привели к проблемам с доступом россиян к ряду сайтов. К примеру, это создало проблемы при заходе на онлайн-магазин Avito, стриминговый сервис Twitch, на сайт с онлайн-трансляциями футбольных матчей FlashScore, а также в игру World of WarShips. Сами сервисы это подтверждают. Трудности возникают из-за технических особенностей блокировок, однако в РКН это отрицают.

На журналисток «Важных историй» (признаны СМИ-«иностранным агентом») Ирину Долинину (признана человеком-СМИ-«иностранным агентом»), Алесю Мароховскую (признана человеком-СМИ-«иностранным агентом») и Полину Ужвак составили протоколы о нарушении порядка проведения митингов после вчерашних одиночных пикетов против признания СМИ «иностранными агентами». Они также жалуются, что протоколы составлены с многочисленными ошибками, а первые протоколы о доставлении на профилактическую беседу полицейские составлять и вовсе передумали, потому что «ситуация изменилась».

Суд назначил вдове правозащитника Сергея Мохнаткина Анне Кречетовой 16 суток ареста за одиночный пикет в поддержку крымских татар у здания Администрации президента, об этом сообщает «Новая газета». С пикетами тогда вышли ещё двое, они также были задержаны. На плакате г-жи Кречетовой было написано «Нельзя преследовать целые народы».

Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 73-летием КНДР. «Отношения между двумя нашими государствами основываются на прекрасных традициях дружбы и взаимного уважения», — написал российский президент, выразив надежды на дальнейшее сотрудничество.

Тем временем Белый дом сообщил, что там не «уважают» «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

«Никто в этой администрации, ни президент, ни кто-либо из команды национальной безопасности, не считает, что "Талибан" — уважаемые, ценные члены мирового сообщества. Мы не заявляли, что собираемся его признавать», — пояснила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки.

Российские представители намерены посетить инаугурацию нового правительства Афганистана, назначенного талибами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того», — оговорилась она в комментарии ТАСС, добавив, что нельзя отрицать факт контроля талибами Афганистана.

В самом «Талибане» обещают, что в новом правительстве будут введены должности для женщин, однако «в соответствии с законами шариата». «Они смогут быть частью правительства», — заверяют террористы. Новое правительство, где женщин нет, там называют временным.

При этом «Талибан» также запретил проводить в стране митинги без согласования с новыми властями. Разрешения нужно получить от Минюста и МВД. В противном случае, как передает Sky News, протестующие «столкнутся с последствиями». Что это будут за «последствия», не уточняется.