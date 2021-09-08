Сегодня, в 8:59

Главное к 9 сентября: рекордная инфляция, РКН ломает интернет, инклюзивное правительство по шариату

Блокировки мешают работе интернета, цены не стоят на месте, талибы пустят женщин в правительство. Главное к утру четверга

Фото: Global Look Press

Росстат фиксирует рекордную за пять лет инфляцию в августе — 6,68%. Ранее пятилетний рекорд был установлен в июне — 6,5%. Если сравнивать цены в прошлом августе и в этом, сахар вырос в цене на 38,2%, стройматериалы — на 39%, подсолнечное масло — на 27,3%, а куриное мясо — на 19,8%. Цены на услуги выросли всего на 3,8%.

Команда политика Алексея Навального решила полностью уйти от сбора персональных данных соратников на фоне утечек и взломов. Как пояснил «Дождю» (признан СМИ-«иностранным агентом») Иван Жданов, при реализации «Умного голосования» уже долгое время они стараются делать упор именно на приложение «Навальный» и Telegram-боты, для использования которых персональные данные не нужны.

Также Жданов заявил, что Роскомнадзор в тестовом режиме начал массово блокировать сайты через блокировку DNS-серверов Google и Cloudfire. По его словам, это технически может ограничить доступ значительного числа людей к интернету:

«Это в прямом смысле значит, что они готовы положить половину интернета разом. И все из-за приложения "Навальный". Невероятно», — поражается политик.

Как пишет «КоммерсантЪ», недавние блокировки Роскомнадзором VPN-сервисов привели к проблемам с доступом россиян к ряду сайтов. К примеру, это создало проблемы при заходе на онлайн-магазин Avito, стриминговый сервис Twitch, на сайт с онлайн-трансляциями футбольных матчей FlashScore, а также в игру World of WarShips. Сами сервисы это подтверждают. Трудности возникают из-за технических особенностей блокировок, однако в РКН это отрицают.

На журналисток «Важных историй» (признаны СМИ-«иностранным агентом») Ирину Долинину (признана человеком-СМИ-«иностранным агентом»), Алесю Мароховскую (признана человеком-СМИ-«иностранным агентом») и Полину Ужвак составили протоколы о нарушении порядка проведения митингов после вчерашних одиночных пикетов против признания СМИ «иностранными агентами». Они также жалуются, что протоколы составлены с многочисленными ошибками, а первые протоколы о доставлении на профилактическую беседу полицейские составлять и вовсе передумали, потому что «ситуация изменилась».

Суд назначил вдове правозащитника Сергея Мохнаткина Анне Кречетовой 16 суток ареста за одиночный пикет в поддержку крымских татар у здания Администрации президента, об этом сообщает «Новая газета». С пикетами тогда вышли ещё двое, они также были задержаны. На плакате г-жи Кречетовой было написано «Нельзя преследовать целые народы».

Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 73-летием КНДР. «Отношения между двумя нашими государствами основываются на прекрасных традициях дружбы и взаимного уважения», — написал российский президент, выразив надежды на дальнейшее сотрудничество.

Тем временем Белый дом сообщил, что там не «уважают» «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

«Никто в этой администрации, ни президент, ни кто-либо из команды национальной безопасности, не считает, что "Талибан" — уважаемые, ценные члены мирового сообщества. Мы не заявляли, что собираемся его признавать», — пояснила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки.

Российские представители намерены посетить инаугурацию нового правительства Афганистана, назначенного талибами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того», — оговорилась она в комментарии ТАСС, добавив, что нельзя отрицать факт контроля талибами Афганистана.

В самом «Талибане» обещают, что в новом правительстве будут введены должности для женщин, однако «в соответствии с законами шариата». «Они смогут быть частью правительства», — заверяют террористы. Новое правительство, где женщин нет, там называют временным.

При этом «Талибан» также запретил проводить в стране митинги без согласования с новыми властями. Разрешения нужно получить от Минюста и МВД. В противном случае, как передает Sky News, протестующие «столкнутся с последствиями». Что это будут за «последствия», не уточняется.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Расследование 2 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 недели назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 недели назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 30 минут назад

В Москве кражам и убийствам предпочитают изнасилования и кибератаки

Общество 1 час назад

Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России

Политика 1 час назад

Власти придумали новые ограничения в Сети. Теперь для неких иностранцев-"нарушителей закона"

Общество 1 час назад

В российском модуле на МКС сработала пожарная сигнализация

Общество 3 часа назад

Данные пользователей на "Госуслугах" научились красть через поликлиники

Происшествия 4 часа назад

Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти человек

Общество 4 часа назад

В столице в четверг, 9 сентября, облачно и до 20 градусов тепла

Общество 11 часов назад

"Альтернатива" разъяснила, чему нужно научить детей, чтобы они не стали жертвами педофила

Политика 11 часов назад

Опрос людей на улице. Выборы-2021

Политика 12 часов назад

Ульянов, Ульянов, Ульянченко: В московском районе Ховрино против кандидата КПРФ выдвигают полутезок

Общество 13 часов назад

Варнава против буллинга, Кашин за улицу Зиничева: новости к вечеру 8 сентября

Общество 14 часов назад

"Цена вставляемости": россияне переходят на вино

Политика 15 часов назад

“Зиничев сказал: если что-то пойдет не так - ты сядешь". Чиновник вспомнил опыт работы с погибшим главой МЧС

Происшествия 15 часов назад

СМИ: В петербургских подвалах за день нашли два тела

Политика 16 часов назад

Юрий Дмитриев, партия "Новые люди": Каждый москвич может сегодня определить экономический курс страны

Происшествия 17 часов назад

Соцсети: Лиса украла камеру у туристов на Камчатке

Общество 18 часов назад

"Связывали многие годы совместной работы": Путин выразил соболезнования семье Зиничева

Политика 18 часов назад

Еще 30 записей появилось в санкционном списке Украины в связи с Крымским мостом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика