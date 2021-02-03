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"Тактика – припугнуть актив": СМИ узнали, кто подрядил МВД ходить по сторонникам Навального

По данным "Би-би-си", за организацией обходов сторонников оппозиционера стоит администрация президента и ФСБ

Фото: Global Look Press

Указание обзванивать и обходить сочувствующих оппозиционному политику Алексею Навальному полицейским выдали в управлении по внутренней политике (УВП) администрации президента. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си» со ссылкой на ряд источников, в том числе в силовых органах.  

Операцией по распоряжению АП занимается МВД под кураторством ФСБ, утверждают авторы материала. Отмечается, что правоохранители обходят людей, которым близки идеи оппозиционера, превентивно, чтобы в случае массовых волнений после выборов в Госдуму эти граждане, воспринимающиеся как «актив» протеста, не вышли на улицу, опасаясь возможного уголовного преследования.

Причем список для обходов и обзвонов, как выяснило издание, составлялся по разным базам данных. В него вошли и те, кто ранее был замечен на протестных акциях. «Всех людей в списках на обзвон власти воспринимают как актив протеста. Если они готовы были голосовать за Навального, регистрировались на его ресурсах или выходили на митинги, значит, их можно рассматривать как его актив», — объясняет близкий к ФСБ источник.

Он также уточняет, что пока возможность уголовного преследования этих людей не рассматривается, потому что это может «разогреть протестную волну»: «Тактика — припугнуть актив».

Один из собеседников «Би-би-си» даже выразил раздражение теми политическим задачами, которые ставят перед полицией: «На раскрытие преступлений времени нет, а этой ерундой маются».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «не обладает информацией» по данному вопросу.

Напомним, что, по последним данным «ОВД-Инфо» (от 30 августа), полиция обошла или обзвонила уже 1421 человека из этой базы. Речь идет только о тех людях, которые сообщили об этом правозащитникам. Такие случаи уже зафиксированы в 11 регионах: в Москве и Подмосковье, Петербурге, Ленобласти, в Ставропольском и Приморском краях, Республике Мордовия, Самарской, Саратовской, Тульской и Ярославской областях.

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