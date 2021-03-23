После вчерашней публикации «Новой газеты» о подготовке участковых избирательных комиссий к массовым фальсификациям выборов в Госдуму в подмосковном городе Королёв Центральная избирательная комиссия в срочном порядке направила туда группу оперативного реагирования, которая изучит обстоятельства произошедшего.

Также ЦИК обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет, к главе Подмосковья Андрею Воробьеву и главе подмосковного избиркома с «настоятельной просьбой» расследовать факты из аудиозаписи и предотвратить фальсификации на выборах в регионе.

В случае, если данные «Новой газеты» подтвердятся, организаторам и участникам команды фальсификаторов грозит ответственность вплоть до уголовной, отмечают в ЦИК. В данном случае нарушения будут квалифицированы в рамках статьи о групповом сговоре.

«Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобожденные от своих должностей, опять "всплывают" в том или ином должностном качестве, и, фактически перечеркивают огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и добросовестно исполняют свой общественно-политический долг», — возмущается пресс-служба Центризбиркома.

Речь идет о собрании в городе Королёв, где операцией по подготовке масштабных фальсификаций руководила женщина, чей голос крайне похож на голос советника главы Королёва Жанны Прокофьевой. На выборах 2019 года её отстранили от должности, связанной с выборами после скандала и судебного разбирательства.

Суть изложенной преступниками схемы фальсификаций заключается в заполнении УИКов фейковыми наблюдателями, которые не будут ничего делать, договоренности по получении информации, когда за УИКом не наблюдают по камерам, и подготовкой вторых копий списков избирателей — их просто заменят, когда все желающие проголосуют.

По плану «Единая Россия» должна получить 45% голосов, не говоря уже о победе кандидата по одномандатному округу.