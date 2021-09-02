Один из участников встречи председателей участковых избирательных комиссий (УИК) подмосковного Королёва записал на диктофон её содержание и передал журналистам. Изучив его и сравнив голоса на записи «Новая газета» пришла к выводу о подготовке масштабных фальсификаций в указанном округе. Участники встречи открыто обсуждают, как не допустить появления на УИКах независимых наблюдателей и как в последний момент подменять списки избирателей на заранее заготовленные «правильные» — с нужной явкой и результатом «Единой России» (45%).

Журналисты направили копию аудиозаписи главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

Изучив запись и дав прослушать её нескольким людям, газета установила, что голос женщины, которая руководила операцией по организацию фальсификаций, очень напоминает голос советника главы Королёва Жанны Прокофьевой. После выборов 2019 года ей и её коллегам уже приходилось оправдываться за вменявшиеся им тогда нарушения на выборах.

Механика фальсификации голосования, которую описывает «Новая», проста: отчёты о работе должны идти не только в ТИК, но и в «Единую Россию», а наблюдатели должны быть «свои». Как поясняется в тексте, кроме одной из кандидатов от «Справедливой России» в округе наблюдением никто заниматься не собирается, а ей «подкинули» фиктивных наблюдателей, которые в реальности не будут ничего делать. Насчёт видеонаблюдения на участке у членов комиссий возникли вопросы, но их заверили, что о том, когда никто за ними следить не будет, в нужный момент сообщат.

Чтобы фальсификации не раскусили сами избиратели, которые ненароком могли бы увидеть, что якобы проголосовал кто-то из их знакомых, собравшиеся на летучку решили применить метод с подменой списка избирателей. Их будет два: один — заполнят заранее так, как нужно, а второй будет чистый — в нем и будут отмечаться все избиратели. Затем их подменят, а манипуляции с бюллетенями в отсутствии независимых наблюдателей можно будет совершать совершенно спокойно.