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Как следить за выборами в шаге от дома? "Голос"* запустил приложение для наблюдателей

"Голос"* сделал портал "УИКнаш" для регистрации в наблюдатели. Там можно узнать результаты участка за последние годы и найти все необходимые данные

Фото: Скриншот

Движение «Голос»* запустило приложение «УИКнаш» для упрощенной регистрации наблюдателей на выборы в Госдуму. Концепция проекта заключается в том, чтобы россияне могли зарегистрироваться и стать наблюдателем на любом удобном участке, в том числе на своем собственном, предварительно изучив результаты предыдущих выборов там.

На сайте проекта нужно ввести адрес конкретной участковой избирательно комиссии (УИК). Система выведет результаты выборов в Госдуму 2016 года на этом и соседних УИКах и сравнит их со средним по стране. В зависимости от того, насколько сильно всё они разнятся, «Голос» даст рекомендацию, насколько высок на участке риск фальсификаций и нужно ли наблюдать на нем. При этом записаться в любом случае можно на любой участок.

Пример одного из московских УИКов

После регистрации пользователь через Telegram-бот получит инструкции для дальнейшей координации с другими независимыми наблюдателями и обучения.

«Если на участках не будет живых и настоящих наблюдателей, то некому будет защитить результаты голосования, — пишут в «Голосе». — Мы уверены, что наблюдать на своем родном участке — самый эффективный способ наблюдения. Защищать свой голос, голоса своих родных и соседей, лучше на том участке, где вы проживаете и голосуете»

Правозащитники рекомендуют по возможности наблюдать на своем избирательном участке, приводя с собой членов семьи и знакомых, чтобы обеспечить непрерывное наблюдение в течение трех дней. Они объясняют это также тем, что в своем округе наблюдатель обладает наибольшими правами, в этом случае они являются не только независимой стороной, но ещё и непосредственным участником избирательного процесса.

Сам «Голос» выполняет посредническую функцию, так как формально не может направлять наблюдателей. Вместо этого правозащитники привлекают оппозиционных кандидатов и партии, таким правом обладающих.

*По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения». 

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