Движение «Голос»* запустило приложение «УИКнаш» для упрощенной регистрации наблюдателей на выборы в Госдуму. Концепция проекта заключается в том, чтобы россияне могли зарегистрироваться и стать наблюдателем на любом удобном участке, в том числе на своем собственном, предварительно изучив результаты предыдущих выборов там.

На сайте проекта нужно ввести адрес конкретной участковой избирательно комиссии (УИК). Система выведет результаты выборов в Госдуму 2016 года на этом и соседних УИКах и сравнит их со средним по стране. В зависимости от того, насколько сильно всё они разнятся, «Голос» даст рекомендацию, насколько высок на участке риск фальсификаций и нужно ли наблюдать на нем. При этом записаться в любом случае можно на любой участок.