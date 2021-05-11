Мошенники уговаривают россиян не идти на выборы

Российское деловое издание The Bell сообщило о взломе. Неизвестные разослали по базе подписчиков письма с призывом не приходить на выборы. В нем они пытались визуально и стилистически повторить ежедневную утреннюю рассылку The Bell. Узнав об этом, редакция разослала письма с извинениями, объяснив, что не имеет никакого отношения к этому не имеет и не является политическим актором. Одновременно в Сети активизировались фейковые аккаунты в популярной, в том числе у российской внесистемной оппозиции, социальной сети Twitter. Созданные злоумышленниками пустые учетные записи также активно призывают рядовых граждан отказаться от участия в выборах.

Разосланное от имени The Bell письмо мошенники назвали «Бойкот выборов — единственное правильное решение». Они обширно аргументировали эту позицию, имитируя не только способ подачи, но и даже свойственную изданию манеру расставлять ссылки в подтверждению своих тезисов, однако в данном случае сами ссылки отсутствовали. Злоумышленники убеждают, что результат выбор предрешен, «победа достанется “Единой России”».

«Это грубая подделка, к которой мы не имеем никакого отношения. Мы ее не писали и не отправляли», — пишет редакция The Bell.

Там расследуют факт взлома, но пока утверждают, что злоумышленники не получили доступа к базе их подписчиков. «The Bell не участвует в политической деятельности и никогда не призывает читателей ни к каким действиям. Наша единственная задача — предоставление вам объективной информации», — говорится в заявлении.

Сторонник Алексея Навального, политтехнолог Леонид Волков уверен, что за этой атакой стоят власти. Ранее подобный взлом также произошел и с базой структур Навального. Тогда СМИ указывали на возможную причастность к этому близких к администрации президента людей и структур.

«И это еще две недели до выборов. То ли еще будет. В истеричной борьбе за сушку явки, за запугивание сторонников "Умного голосования", Кремль, боюсь, может далеко пойти», — комментирует Волков.

Отметим, что многие политологи, в их числе, к примеру, регионалист Александр Кынев, неоднократно заявляли, что стратегия власти на выборах в Госдуму 17-19 сентября — «сушка явки», то есть искусственное занижение числа проголосовавших при прежнем задействовании административно зависимого электората.

По мнению политолога Аббаса Галямова, подобные провокационные призывы не участвовать в выборах не новы. В то же время он пишет, что в социальной сети Twitter также «появились десятки пустых аккаунтов, призывающих не ходить на выборы»: «Дескать, всё равно бесполезно», — объясняет он их аргументацию.

Эксперт приводит в пример «формально свободные» выборы 1989 года в Польше, когда власти допустили часть кандидатов до выборов, но многие сторонники оппозиции решили не участвовать в «этом спектакле». Тогда лидер движения «Солидарность» Лех Валенса всё же решил баллотироваться и в итоге сумел «запустить процессы, которые буквально через несколько месяцев привели к трансформации режима в полноценную демократию», объясняет Галлямов.

«Вывод у этой истории простой: не будь как пустой Твиттер-аккаунт, будь как Валенса», — добавляет он.