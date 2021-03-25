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"Математика на нашей стороне": Навальный высказался о блокировках "Умного голосования"

Алексей Навальный объяснил, почему власти так рьяно пытаются заблокировать всё, связанное с "Умным голосованием"

Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

Алексей Навальный

Оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал дошедшие до него в колонию новости о блокировках в отношении «Умного голосования». Он уверен, что Кремль пытается запретить его проект только потому, что в ряде регионов у сторонников идеи консолидации против «Единой России» есть реальные шансы опрокинуть кандидатов от партии власти.

«Путин и его чиновники сложили три цифры, все поняли, вот и начали безумствовать, — объясняет Навальный чреду громких событий вокруг проекта, инициированных российскими властями. — Вот спрашивают люди: вот это истеричное "запретить-заблокировать-скрыть-удалить-запретить-запретить-запретить" — зачем?»

Ответ на этот вопрос политик предлагает найти с помощью двух нехитрых инструментов, доступных каждому: «ручки и бумажки». Для расчета он берет примерный рейтинг абстрактного кандидата от власти, который на выборах набирает в среднем 35% голосов, проходя в Госдуму, так как его оппоненты набирают условные «15%, 10%, 10%, 6% и 4%».

«Легко ли нам победить вора-единоросса? На самом деле да. Надо кандидату, занявшему второе место (с 20%), передать еще 16-17% из тех самых оставшихся 45% голосов», — рассуждает Навальный. Таким образом, по его рассчетам, оппозиции для победы не единоросс нужно уговорить проголосовать по рекомендации «Умного голосования» всего 16% от тех избирателей, которые и без того собираются прийти на участок.

Главной причиной для людей поступить так Навальный называет желание проучить кандидатов от «Единой России»: «Показать, что с людьми надо считаться, а иначе они тебя вышвырнут с теплого места». При этом он признает, что в Чечне или в Татарстане шансов на победу у оппозиции мало, однако в городах-миллионниках вроде Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска или Екатеринбурга «Умное голосование» имеет все шансы на победу.

«Наш враг сейчас — только наши лень и неверие в собственные силы. А математика на нашей стороне», — заключает политик.
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