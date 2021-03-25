"Яндекс" подменил сайт "Умного голосования" фейковым. Настоящий там не выдается
Сайт "Умного голосования" больше не отображается в поисковой выдаче "Яндекса". На первом месте там теперь мошеннический ресурс
«Яндекс» сообщил, что сайт политического проекта Алексея Навального «Умное голосование» не будет отображаться в поисковой выдаче, потому что он был заблокирован Роскомнадзором. Компания утверждает, что это происходит в автоматическом режиме, пишут, будто сайт «Умного голосования» уже недоступен при поиске.
Однако теперь, если написать в поисковом запросе «умное голосование», «Яндекс» выдает сайт внешне очень напоминающий оригинальный. Соратник Алексея Навального Иван Жданов говорит, что этот ресурс никак не связан со структурами Алексея Навального:
«Там теперь сразу выдается какой-то фейковый сайт. Не дайте себя обмануть -- скачивайте наше приложение».
В пресс-службе «Яндекса» утверждают, что сайт удален из выдачи из-за решения о блокировке: «Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически» (цитата по TJournal).
Теги: #умное голосование, #Навальный
Рубрика: Политика