"Яндекс" подменил сайт "Умного голосования" фейковым. Настоящий там не выдается

«Яндекс» сообщил, что сайт политического проекта Алексея Навального «Умное голосование» не будет отображаться в поисковой выдаче, потому что он был заблокирован Роскомнадзором. Компания утверждает, что это происходит в автоматическом режиме, пишут, будто сайт «Умного голосования» уже недоступен при поиске.

Однако теперь, если написать в поисковом запросе «умное голосование», «Яндекс» выдает сайт внешне очень напоминающий оригинальный. Соратник Алексея Навального Иван Жданов говорит, что этот ресурс никак не связан со структурами Алексея Навального:

«Там теперь сразу выдается какой-то фейковый сайт. Не дайте себя обмануть -- скачивайте наше приложение».