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"Яндекс" подменил сайт "Умного голосования" фейковым. Настоящий там не выдается

Сайт "Умного голосования" больше не отображается в поисковой выдаче "Яндекса". На первом месте там теперь мошеннический ресурс

Фото: Global Look Press

«Яндекс» сообщил, что сайт политического проекта Алексея Навального «Умное голосование» не будет отображаться в поисковой выдаче, потому что он был заблокирован Роскомнадзором. Компания утверждает, что это происходит в автоматическом режиме, пишут, будто сайт «Умного голосования» уже недоступен при поиске.

Однако теперь, если написать в поисковом запросе «умное голосование», «Яндекс» выдает сайт внешне очень напоминающий оригинальный. Соратник Алексея Навального Иван Жданов говорит, что этот ресурс никак не связан со структурами Алексея Навального:

«Там теперь сразу выдается какой-то фейковый сайт. Не дайте себя обмануть -- скачивайте наше приложение».
Фото: Скриншот

В пресс-службе «Яндекса» утверждают, что сайт удален из выдачи из-за решения о блокировке: «Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически» (цитата по TJournal).

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