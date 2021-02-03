Роскомнадзор начал блокировать сайт проекта «Умное голосование» политика Алексея Навального. Он реализует стратегию борьбы оппозиционера с «Единой Россией» на выборах. О блокировке заявил соратник Навального Леонид Волков. Sobesednik.ru также не смог получить доступ к ресурсу из России без использования VPN.

«Роскомнадзор только что приступил к незаконной блокировке на ТСПУ сайта Умного голосования, — пишет Волков в своем Telegram. — Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш "экстремистский" сайт с хостинга appspot провалились».

Волков уверен, что всё это делается по единственной причине — чтобы избиратели не смогли воспользоваться рекомендациями «Умного голосования» на выборах и консолидировать протестный электорат в одномандатных округах.

Напомним, что накануне российский суд потребовал от «Яндекса» и Google заблокировать поисковую выдачу словосочетания «умное голосование» — якобы оно нарушает права российской компании, которая недавно зарегистрировала аналогичную символику. При этом юристы отмечают, что процесс регистрации занял необычно мало времени, а по сути она противоречит авторскому праву, так как символика была создана и широко применялась задолго до регистрации.