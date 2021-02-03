Роскомнадзор потребовал удалить из AppStore и Google Play приложение «Навальный» оппозиционного политика Алексея Навального. В ведомстве связывают его с экстремизмом и считают, что один факт его присутствия в магазинах приложений является вмешательством в российские выборы со стороны транснациональных корпораций Google и Apple.

«Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность (ст. 13.41 КоАП РФ), а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы Роскомнадзора, которое было направлено в компании.

По мнению надзорного ведомства, приложение «Навальный» является проектом ликвидированного в России «Фонда борьбы с коррупцией», который признан экстремистской организацией и «иностранным агентом» и запрещен на территории России.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков, комментируя заявление ведомства, поблагодарил Роскомнадзор за «рекламную интеграцию» их приложения.

Напомним, что в нем всего два раздела: блог Навального, который блокируется и в настоящий момент недоступен, и «Умное голосование» — стратегия политика по голосованию на выборах.