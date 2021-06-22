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"Сомнительные политтехнологии". Власти просят заблокировать сайт "Умного голосования"

РКН потребовал от Google заблокировать сайт "Умного голосования" Алексея Навального перед выборами в Госдуму

Фото: Скриншот // Владимир Путин, Алексей Навальный

В преддверии выборов в Госдуму Роскомнадзор направил в компанию Google запрос о блокировке сайта проекта оппозиционного политика Алексея Навального «Умное голосование», целью которого является не пустить кандидатов от «Единой России» в парламент. Жалобу на сайт направил юрист Андрей Еланцев из Екатеринбурга, который испугался передачи персональных данных россиян в США.

Г-н Еланцев считает, что команда Навального собирала слишком много данных о пользователях «с целью использования на сентябрьских выборах в сомнительных политтехнологиях, а также передачи этих данных в США». Впрочем, цель сбора данных — политическую борьба с «Единой Россией» Еланцев обозначил как «благой предлог».

Российские власти блокировали сайт «Умного голосования» ещё в 2018 году, однако тогда создатели просто перенесли его на другой электронный адрес. Если Google не станет подчиняться воли регулятора, последний может заблокировать сайт и самостоятельно во внесудебном порядке, если его об этом попросят избиркомы, обращает внимание Znak.com. Соответствующий закон был принят этой весной.

Напомним, что стратегия «Умного голосования» заключается в консолидации голосов протестного электората на конкретном кандидате против партии, который обладает самыми высокими шансами победить представителя «Единой России» или латентного единоросса. За кого лучше голосовать в итоге решают в команде Навального. Как утверждают авторы, личность и политика кандидата от «Умного голосования» не важна, а лишь его принадлежность к пусть формальной, но оппозиции. Организаторы предполагали, что с их сайтом власти могут что-то сделать перед выборами, поэтому они собирают почты сторонников, чтобы за несколько дней до голосования выслать нужную фамилию кандидата. Также получить её можно будет через бот в Telegram, где почта не требуется.

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