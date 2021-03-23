Журналиста, написавшего в Facebook об "Умном голосовании", арестовали на 10 суток

Главного редактора ростовского издания «Голос» Игоря Хорошилова арестовали на десять суток за публикацию в личном Facebook, передает телеграм-канал «ОВД-Инфо».

Хорошилов написал текст об «Умном голосовании», предлагаемом заключенным оппозиционером Алексеем Навальным как стратегию голосования на сентябрьских выборах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что при задержании журналиста присутствовали сотрудники центра «Э» МВД. Против него применили статью КоАП о распространении экстремистских материалов.