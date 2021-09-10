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Сегодня, в 11:04

В Ростове журналиста задержали за пост об "Умном голосовании"

Главред ростовского издания "Голос" доставлен в ОВД, ему вменяют статью о распространении экстремистских материалов

Фото: Facebook

Главный редактор издания «Голос» Игорь Хорошилов был задержан сегодня в Ростове-на-Дону за публикацию в Facebook сообщения о проекте «Умное голосование» политика Алексея Навального. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.

По информации «ОВД-Инфо», журналисту вменяют статью 20.3 КоАП РФ о распространении экстремистских материалов. При задержании присутствовали сотрудники центра «Э» МВД, который занимается противодействием экстремизму.

Главреда «Голоса» отвезли в отделение полиции, к нему уже направился адвокат Евгений Беркович. 

Напомним, что ранее в Ростове также задерживали журналистку Бэллу Набисян, которая работала в штабе одного из местных кандидатов в Госдуму и сфотографировала его плакат с наклейкой «Умного голосования». Её сперва арестовали, но затем решение было пересмотрено в высшей инстанции и заменено штрафом в 2 тысячи рублей — у Набисян есть маленький ребенок и арестовывать её по закону нельзя.

В последние недели власти активно принимают меры по противодействию «Умному голосованию». В Ростове его причисляют к экстремистским материалам, так поступает и Роскомнадзор. При этом российский суд запретил поисковикам выдавать результаты по этому словосочетанию не из-за того, что эти слова и соответствующая символика «экстремистские», а из-за регистрации соответствующего товарного знака компанией по торговле овечьей шерстью.

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