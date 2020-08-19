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Москва в три-четыре раза обгоняет регионы по доле голосующих по интернету

В Москве более 1,6 миллиона человек проголосуют по Сети. Это больше 21% всех избирателей. В регионах онлайн голосуют лишь 3-8%

Фото: АГН "Москва"

Алексей Венедиктов

Центральная избирательная комиссия отчиталась о более чем 2,12 миллиона заявлений, поданных на дистанционное голосование на выборах в Госдуму в семи тестовых регионах страны. Причем подавляющее большинство из них приходится на Москву. Столица выделяется не только за счет большего числа жителей, но и за счет доли голосующих электронно от всех избирателей Москвы.

По официальным данным ЦИК на 9:00 утра 9 сентября, в Москве голосовать по Сети решили 1,589 миллиона человек. Зампред ЦИК Николай Булаев в ходе заседания ЦИК, начавшегося чуть позднее заявил, что эта цифра уже перевалила за 1,6 миллиона.

Таким образом, каждый пятый обладающим избирательным правом москвич (более 21,36%) проголосует на выборах в Госдуму дистанционно, по интернету.

При этом регионы не спешат следовать примеру столицы. Во всех шести субъектах Федерации, где также будет в тестовом режиме проводиться онлайн-голосование, доля зарегистрировавшихся на него избирателей в разы меньше. Меньше всего разрыв между Москвой и Ростовской областью, где по Сети проголосуют 8,17% от общего числа избирателей, или 260 тысяч человек, однако следует добавить, что в этом регионе по Сети также голосуют украинцы из непризнанных ДНР и ЛНР, которым раздали российский паспорт (таких не менее 600 тысяч).

В других регионах разрыв с Москвой минимум трехкратный, а где-то и более чем пятикратный. В Севастополе дистанционно проголосуют 5,2% (16,9 тысячи), в Курской области — 4,72% (43 тысячи), в Мурманской области — 6,83% (39,7 тысячи), в Новгородской области — 3,84% (97,8 тысячи), а в Ярославской области — 7,09% (71,3 тысячи).

Фото: ЦИК РФ

Напомним, что в Москве для голосования будет использоваться система, разработанная Департаментом информационных технологий столицы, а в других регионах — система, созданная ЦИК.

Оппозиция по-разному относится к дистанционному голосованию: ЛДПР, к примеру, её поддерживает, а КПРФ выступает против. Активно против голосования по Сети высказываются сторонники Алексея Навального, которые считают её непрозрачной и потенциально способной усилить давление на административно зависимый электорат — через передачу начальству доступа к «Госуслугам» или через голосование на рабочем месте (под присмотром начальства). 

Кроме того, противники системы считают, что многие люди, которые не разбираются в тонкостях этой системы, но которых принудили в ней зарегистрироваться, могут полагать, что власти знают, как они голосуют, ведь проверить сам факт голосования конкретного человека в теории возможно.

Власти все эти обвинения отрицают. Один из апологетов электронного голосования, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, занимающийся отладкой системы в Москве, неоднократно уверял, что нагона явки через неё не происходит, а проконтролировать, как люди проголосуют по Сети, нельзя. Он обращает внимание, что против сгона бюджетников голосовать через систему говорит и статистика по регионам.

При этом аналитики не раз отмечали, что Москва является одним из наиболее протестных регионов и в случае недостаточной административной мобилизации партия власти может получить в столице значительно меньшую долю голосов, чем в среднем по стране.

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