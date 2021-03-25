Сегодня, в 13:23

Кремль счел "кощунственной" неофициальную версию гибели министра Зиничева

"Скоро вообще любые версии, кроме официальной, будут считаться ересью", – отметил, в частности, Алексей Венедиктов

Фото: АГН "Москва"

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакие другие обстоятельства гибели главы МЧС Евгения Зиничева, кроме официальных, Кремлем не рассматриваются. 

Напомним, что из заявления МЧС следует, что министр погиб, спасая также погибшего режиссера Александра Мельника на учениях, однако ряд СМИ подтвердили, что это произошло на территории заповедного плато Путорана на водопаде Китабо-Ороон. Кроме того, по одной из версий, всё было наоборот и это режиссер пытался спасти министра.

«Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — передает слова Пескова ТАСС.

Что произошло в итоге, Кремлю «абсолютно понятно», а случилось ли это на учениях, Песков отвечать не стал.

«Значит, действительно, на водопаде. А кощунство в чём?» — не соглашается с представителем Кремля бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов полагает, что, исходя из таких заявлений Пескова, «скоро вообще любые версии, кроме официальной, будут считаться ересью».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Общество 2 часа назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Расследование 2 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 недели назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 15 минут назад

"Математика на нашей стороне": Навальный высказался о блокировках "Умного голосования"

Общество 24 минуты назад

Депздрав Москвы предупредил о высокой вероятности четвертой волны COVID-19 в сентябре

Политика 38 минут назад

Депутат Лысаков – о Собянине: он спит и видит себя на месте Путина

Общество 1 час назад

Венедиктов потребовал от ректора Бауманки пресечь принуждение к электронному голосованию

Политика 1 час назад

Телеведущий Евгений Попов обвинил Twitter во вмешательстве в российские выборы

Общество 1 час назад

Депутата, который застрелил знакомого на охоте, освободили от наказания

Общество 2 часа назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Недвижимость 2 часа назад

Рейтинг стоимости столичного квадратного метра по итогам августа 2021 (интерактивная карта)

Политика 2 часа назад

Верховный суд признал законным снятие Шлосберга. Он пойдет в Конституционный суд

Политика 3 часа назад

Москва в три-четыре раза обгоняет регионы по доле голосующих по интернету

Общество 3 часа назад

"Застали врасплох": Главу Приморья, проверявшего строительство школы, встретил пьяный сторож

Общество 4 часа назад

В Москве кражам и убийствам предпочитают изнасилования и кибератаки

Общество 5 часов назад

Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России

Политика 5 часов назад

Власти придумали новые ограничения в Сети. Теперь для неких иностранцев-"нарушителей закона"

Общество 5 часов назад

В российском модуле на МКС сработала пожарная сигнализация

Общество 6 часов назад

Главное к 9 сентября: рекордная инфляция, РКН ломает интернет, инклюзивное правительство по шариату

Общество 7 часов назад

Данные пользователей на "Госуслугах" научились красть через поликлиники

Происшествия 7 часов назад

Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до семи человек

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика