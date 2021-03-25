Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакие другие обстоятельства гибели главы МЧС Евгения Зиничева, кроме официальных, Кремлем не рассматриваются.

Напомним, что из заявления МЧС следует, что министр погиб, спасая также погибшего режиссера Александра Мельника на учениях, однако ряд СМИ подтвердили, что это произошло на территории заповедного плато Путорана на водопаде Китабо-Ороон. Кроме того, по одной из версий, всё было наоборот и это режиссер пытался спасти министра.

«Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — передает слова Пескова ТАСС.

Что произошло в итоге, Кремлю «абсолютно понятно», а случилось ли это на учениях, Песков отвечать не стал.

«Значит, действительно, на водопаде. А кощунство в чём?» — не соглашается с представителем Кремля бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов полагает, что, исходя из таких заявлений Пескова, «скоро вообще любые версии, кроме официальной, будут считаться ересью».