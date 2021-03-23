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Депутаты от "Яблока", избравшись, откажутся от всех привилегий и части зарплаты

В случае избрания депутаты Госдумы от "Яблока" будут жить на среднюю по Москве зарплату, откажутся от бизнесов и привилегий

Фото: АГН "Москва"

Николай Рыбаков

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что в случае избрания депутатами Госдумы представители партии будут жить на среднюю зарплату по региону, откажутся от служебного транспорта и прочих привилегий. Более того, потенциальные депутаты-яблочники обязуются не только отказаться от любого участия в бизнесе, но и сделать так, чтобы их ближайшие родственники тоже не получали средств от коммерческой деятельности.

«Правильно, когда депутаты понимают, как живут люди и получают ту заработную плату, которую получают их избиратели в том городе, где они работают, — пояснил г-н Рыбаков в ходе пресс-конференции. — Поэтому мы откажемся от той части заработной платы, которая превышает среднюю заработную плату в Москве и разницу будем перечислять в благотворительные [организации]» (цитата по агентству «Москва»).

Кроме того, потенциальные избранники от «Яблока» не будут пользоваться предоставляемыми им служебными автомобилями ни для поездок в пределах Москвы, ни во время визитов в регионы. Также партия намерена полностью отказаться от оплаты за счет федерального бюджета «VIP-залов в аэропортах, железнодорожных вокзалах».

Согласно последнему опросу государственного ВЦИОМа, текущий рейтинг партии «Яблоко» составляет 2,2%, хотя исследование допускает погрешность до 2,5%. Чтобы получить государственное финансирование, партия должна набрать 3% от общего числа голосов избирателей. Если она наберет 5%, то обеспечит себе также фракцию в Госдуме — в неё войдет некоторое количество кандидатов из федерального списка партии, где все места, кроме одного (Рыбаков идет первым и единственным в списке партии), будут отданы региональным отделениям, набравшим больше всего голосов.

При этом в нижнюю палату парламента могут также пройти кандидаты от партии по одномандатным округам, их избрание никак не зависит от результатов партии.

Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить в этом году в течение трех дней с 17 по 19 сентября. С учетом многодневного формата на выборах не предусмотрена возможность досрочного голосования.

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