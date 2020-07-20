Электоральный опрос государственного ВЦИОМ показал, что в Госдуму нового созыва предварительно проходят только четыре партии, уже представленные в нижней палате парламента. При этом 41% от опрошенных либо не определился, либо собирается голосовать за одну из партий, которые не проходят 5%-й барьер.

По данным опроса, на выборы собираются прийти 70% совершеннолетних граждан. Из них больше половины, 51% придут точно, а 19% скорее придут. Совершенно точно не пойдут голосовать 13%, а ещё 6% склоняются в эту сторону. Ещё не определились 11%.

Только из тех, кто собирается прийти на выборы, свой голос за правящую партию готовы отдать 34% респондентов. На втором месте идет КПРФ с 18%, далее ЛДПР — с 10% и СРЗП — с 7%. Пока не решили, за кого голосовать 16%.

Все остальные партии набирают результаты в пределах статистической погрешности (она заявлена как 2,5% с вероятностью 95%). Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» близка к 3%-ному барьеру, за которым следует госфинансирование — у неё 2,7%. У «Новых людей» ситуацию чуть лучше — 2,8%; 2,2% опрошенных собираются проголосовать за «Яблоко», а ещё 2,1% — за «Зеленых». Российская партия свободы и справедливости во главе с Максимом Шевченко пока набирает лишь 1,8% голосов, а «Родина» — 1%. Все остальные не набирают даже 1%.

1% респондентов намерены испортить бюллетень.

Таким образом от 70% россиян, готовых проголосовать на выборах, 25% на настоящий момент намерены отдать свой голос за партии, которые не пойдут в Госдуму. Эти 25% голосов в теории должны быть равномерно распределены между четырьмя думскими партиями. После этого у «Единой России» будет 42,5%.