Сегодня, в 19:18

70% россиян грозятся прийти на выборы. Лишь треть из них поддерживает "Единую Россию"

25% избирателей отдадут голоса партиям, которые не продут в Думу. При этом явка составит 70%, а ЕР в итоге получит 42,5%

Фото: АГН "Москва"

Электоральный опрос государственного ВЦИОМ показал, что в Госдуму нового созыва предварительно проходят только четыре партии, уже представленные в нижней палате парламента. При этом 41% от опрошенных либо не определился, либо собирается голосовать за одну из партий, которые не проходят 5%-й барьер.

По данным опроса, на выборы собираются прийти 70% совершеннолетних граждан. Из них больше половины, 51% придут точно, а 19% скорее придут. Совершенно точно не пойдут голосовать 13%, а ещё 6% склоняются в эту сторону. Ещё не определились 11%.

Только из тех, кто собирается прийти на выборы, свой голос за правящую партию готовы отдать 34% респондентов. На втором месте идет КПРФ с 18%, далее ЛДПР — с 10% и СРЗП — с 7%. Пока не решили, за кого голосовать 16%.

Все остальные партии набирают результаты в пределах статистической погрешности (она заявлена как 2,5% с вероятностью 95%). Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» близка к 3%-ному барьеру, за которым следует госфинансирование — у неё 2,7%. У «Новых людей» ситуацию чуть лучше — 2,8%; 2,2% опрошенных собираются проголосовать за «Яблоко», а ещё 2,1% — за «Зеленых». Российская партия свободы и справедливости во главе с Максимом Шевченко пока набирает лишь 1,8% голосов, а «Родина» — 1%. Все остальные не набирают даже 1%. 

1% респондентов намерены испортить бюллетень.

Таким образом от 70% россиян, готовых проголосовать на выборах, 25% на настоящий момент намерены отдать свой голос за партии, которые не пойдут в Госдуму. Эти 25% голосов в теории должны быть равномерно распределены между четырьмя думскими партиями. После этого у «Единой России» будет 42,5%.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 1 день назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 6 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 21 минуту назад

"Зачем выпускать еще одну пустышку?": в сети не понимают, для чего сделали ребрендинг "ЭпиВакКороны"

Общество 50 минут назад

"Дешевеют обещания, продукты только дорожают": в сети не поверили словам главы Росрыболовства о снижении цен на икру

Общество 2 часа назад

Отец Алисы Тепляковой рассказал о её первом учебном дне в МГУ

Политика 2 часа назад

"Новая газета" рассказала о тщательной подготовке фальсификации выборов в Королеве

Политика 3 часа назад

Власти заподозрили Apple и Google во вмешательстве в думские выборы

Политика 3 часа назад

Дмитрий Потапенко: Предъявленные в суде декларации о якобы моих доходах – фальшак чистой воды

Политика 3 часа назад

Команда Навального нашла у лидера воронежских единороссов недвижимость на 1,5 млрд

Общество 3 часа назад

В России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных

Политика 4 часа назад

Программа перемен. "Новые люди" о развитии России

Общество 4 часа назад

В Карском море нашли ядерный реактор атомной подлодки К-19

Общество 4 часа назад

Как следить за выборами в шаге от дома? "Голос"* запустил приложение для наблюдателей

Общество 5 часов назад

Сестра Алины Кабаевой ушла с должности судьи в Татарстане

Общество 5 часов назад

В России теперь можно оформить временную регистрацию через портал госуслуг

Политика 6 часов назад

В Киеве анонсировали встречу Путина и Зеленского

Общество 6 часов назад

В США могут наладить производство вакцины "Спутник V"

Общество 7 часов назад

В Кремле осадили директора школы, назвавшего поправившего Путина школьника "наглым"

Политика 7 часов назад

Мошенники уговаривают россиян не идти на выборы

Общество 8 часов назад

В России за сутки выявили почти 19 тысяч новых случаев COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика