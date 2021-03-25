Власти придумали новые ограничения в Сети. Теперь для неких иностранцев-"нарушителей закона"

Роскомнадзор ввел новое требование к иностранным гражданам и компаниям, а также к лицам без гражданства, которые «являются нарушителями законодательства Российской Федерации». Каким образом будет определяться, кто является «нарушителем» закона, а кто нет, не ясно, однако они должны будут маркировать свои сообщения следующим образом:

«Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации».

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Можно предположить, что требование должно коснуться всех зарубежных соцсетей, к примеру, Faceboook, Twitter, Instagram (им владеет Facebook), YouTube (им владеет Google), а также самого Google — российские суды неоднократно признавали их виновными в нарушении российских законов и штрафовали.

Пока похожую маркировку власти вынуждают помещать на свои сообщения «иностранных агентов», которыми также признаны многие некоммерческие организации, люди (в частности журналисты и правозащитники), а также средства массовой информации. Невыполнение этих требований для них может привести к многомиллионным штрафам.