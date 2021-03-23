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Волков указал на абсурдность борьбы властей с "Умным голосованием"

"Умное голосование" ещё даже не опубликовало свои рекомендации, а власти уже признали их экстремистскими, поражается политтехнолог

Фото: Global Look Press

Леонид Волков

Соратник оппозиционного политика Алексея Навального, политтехнолог Леонид Волков обратил внимание на «настоящее безумие», которое происходит вокруг «Умного голосования» накануне выборов в Госдуму. Власти всячески пытаются заблокировать и запретить проект Навального, хотя, как напоминает Волков, по сути сейчас это пустой сайт, а всё что там появится ближе к выборам — список имен кандидатов, которых поддержали сторонники Навального. Политтехнолог считает абсурдными попытки причислить эти материалы к экстремистским.

Напомним, что за последние несколько дней стало известно не только о формальной блокировке сайта «Умного голосования» и требовании прекратить его выдачу в поисковых системах «Яндекс» и Google, но также и о письмах Роскомнадзора в Google, Apple, Cloudflare и Cisco (а также в «Спортлото», с иронией добавляет Волков) с требованиями удалить сайт и запретить сторонникам Навального обходить блокировки через их инфраструктуру. Более того, подтвердились сведения о тренировочных блокировках DNS-сервисов Google и CloudFlare. Тем временем блокировки VPN-сервисов, позволяющих пользователям обходить ограничения, привели к массовым проблемам в Сети.

Параллельно сотрудники полиции в ряде регионах ходят по тысячам адресов людей, которые так или иначе поддерживали Навального ранее, и проводят с ними беседы с просьбой написать заявление на политика. По данным русской службы «Би-би-си», эти рейды инициированы по указанию Управления внутренней политикой администрации президента и проводятся под кураторством ФСБ.

«И... и ради чего все это? — задается вопросом Волков. — Сайт "экстремистского" ФБК* заблокирован сто лет назад. Вся нынешняя возня не про сайт. Не про экстремизм. Она — внимание! — про информацию, которая еще не существует».

Политтехнолог объясняет, что сами списки «Умного голосования» ещё не сформированы — их представят 14-15 сентября, когда кандидатов уже нельзя будет снять. Однако проект уже объявлен экстремистским, и когда опубликуют список кандидатов, которых поддержал Навальный, эти сведения по логике властей также будут запрещены. «Вдумайтесь: сейчас Роскомнадзор ломает интернет и шантажирует гигантскими штрафами и уголовными делами интернет-компании (...), чтобы предотвратить попадание к людям некоего списка фамилий», — пишет Волков.

Он считает, что нет никакой разницы между обычным обсуждением кандидатов между людьми и тем рекомендациями, которые дает Навальный и его команда, а экстремистскими их объявляют лишь потому, что они «откроют ящик с кощеевым яйцом».

*Фонд борьбы с коррупцией признана в России экстремистской организацией и запрещен, а также объявлен Минюстом «иностранным агентом».

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