И на Путина бывает проруха. Итоги недели
Обещания ДФО и разговоры о прошлом сопровождаются фальсификациями настоящего. Sobesednik.ru подводит новостные итоги недели
Власти продолжают развлекать нас, прыгая через обруч, в надежде хоть немного поднять падающий несмотря на все их усилия рейтинг «Единой России». Активнее всех на этой неделе был сам Владимир Путин, решивший прокатиться с ветерком по Дальнему Востоку, где партию власти так любят, что никакой Росгвардии не хватит. А чтобы поездочка не напоминала главе государства американские горки, местные власти предварительно (ну как предварительно — за 2 дня в авральном режиме) решили переложить 10 км трассы и даже мусор вдоль неё убрали.
Так вот первым делом Путин в честь 1 сентября посетил в ДФО школу, где быстро понял, что с детьми работать не так просто, как, к примеру, с офицерами ФСО или согнанными чиновниками. Едва ли в интернете остались люди, которые над этим ещё не посмеялись, но напомним, что за свой «урок истории» президент дважды попал впросак: сперва четыре раза переспросив, что конкретно он должен подписать, в ответ на просьбу подписаться на YouTube-канал, а затем перепутав Северную и Семилетнюю войны.
Причем он не просто оговорился – из контекста стало очевидно, что они у него в голове реально слились в нечто непонятное. Президент давно пытается доказать миру, что он гений исторической мысли, и все обычно смиренно на это кивают, мол, чем бы дитя не тешилось, лишь бы войска никуда не вводило. И не первый уже раз Путин откровенно лажает в своих отсылках к истории, но раньше рядом в этот момент не было школьника Никанора, который совершенно справедливо обратил внимание общественности, что король-то голый.
Отдельного упоминания тут достойна директриса той самой школы, которая в совершенно искренне раболепном порыве поспешила назвать поступок Никанора «наглостью» и объяснить, что с возрастом он всё поймет. Что начальство всегда право. Даже если оно не право.
И хотя Песков и сам Путин её мнение разделять не стали, тут же прилетел прекрасный пример, подтвердивший её позицию: РПЦ заявила, что готово при необходимости переписать житие святого митрополита Филиппа. Просто потому, что Путин заявил, будто Малюта Скуратов его не убивал. И подумаешь, что в житии и всех других независимых источниках говорится обратное — куда им всем до президента!
Но это всё лирика, а реальные предвыборные обещания Путин давал Дальнему Востоку на ВЭФ. Ими пестрели все информагентства, а перечислить их хотя бы тезисно здесь просто не хватит места, даже если забыть про обещания застроить ДФО новыми городами, нарожать туда миллионы новых жителей и т.д. и т.п.
Реальную цену этим и другим предвыборным обещаниям «Единой России» нам одновременно объяснил теле-, радо- и интернет-пропагандист Владимир Соловьев: «Вы своим жёнам что обещали, когда женились?! Что? Выполнили?»
Странный, кстати, вопрос. Наверно, кто-то и выполнил, а чего нет-то? Есть же в стране приличные люди. И тут, кстати, вспоминаются слова другого классика, что Путин, мол, женат на России. То есть он по логике Соловьева теперь тоже никаких обещаний не сдержит? Вот это крамола!
Но в чем-то ведущий прав. Возьмем хоть вузы, с которыми на этой неделе носится пропаганда из-за роста их показателей в международных рейтингах. Тут стоит напомнить про указы Путина от 2012 года, когда сперва к 2017, а затем к 2020 обещали, что в топ-100 этих рейтингов войдут пять наших вузов (программа «5—100»). Ни один из них до сих пор в первую сотню не вошел.
И даже сам рост показателей многие эксперты вполне справедливо объясняют, в том числе, тем, что отечественная смекалка просто помогла «хакнуть» международные рейтинги.
Но разве же рейтингами народ гордится? Вовсе не ими, а Сталиным, к примеру. За возможность искупаться в лучах славы диктатора теперь активно борются единороссы и коммунисты. У вторых это, к слову, получается куда органичнее, ведь покусившийся на святое Лавров потом был вынужден оправдываться.
А КПРФ тем временем нанесла ответный удар, отправив Зюганова демонстрировать приверженность к православию. Он в итоге записал Христа в компартию и заявил, что вообще скептически относится к людям, не верящим в Бога. Ну, то есть ко всем коммунистам времен СССР, видимо.
«В полях» же к выборам готовятся совсем иначе. «Новая газета» рассказала о спецтренинге по фальсификации выборов в подмосковном Королёве. Там и раньше всё было нечисто. Московскую область специалисты вообще уже начали иногда причислять к электоральным султанатам наряду с Кузбассом и Чечней, предполагая, что результаты там не просто фальсифицируют, но откровенно рисуют.
И хотя ЦИК поспешил жестко отреагировать на это проверкой и обращением в правоохранительные органы, что нельзя не приветствовать, в результаты верится с трудом. Видите ли, в публикации описана откровенно мафиозная структура, работающая в городе уже не первые выборы. В неё вовлечена куча людей и, если называть вещи своими именами, это уголовно наказуемый сговор в составе преступной группы. Если их всех отстранить, проводить выборы будет просто некому, их там нужно переносить.
«Новой» повезло достать аудиозапись с одной из таких встреч, а сколько ещё подобных инструктажей проходит по всей России, остается только гадать — во многих регионах об этом даже и написать некому, ведь независимые СМИ в стране почти полностью уничтожены. Оставшиеся в любой момент могут стать «иноагентами», если этот закон не отметить или капитально не переписать, как предлагают журналисты. Но даже это пока под вопросом.
Но есть и другие способы помешать фальсификациям. Главный из них — наблюдение. Власти активно работают над тем, чтобы заглушить независимых наблюдателей всякими блогерами и радостными PR-отчетами ЦИК, ОП и 100 тысяч наблюдателей от «Единой России», но факт остается фактом — описанные методы фальсификаций Королёва невозможны, если в комиссии есть хоть один нормальный наблюдатель или ПСГ, не говоря уже о ПРГ, а их нужно очень много, ведь даже партия власти с учетом трёхдневного голосования смогла охватить лишь 17% участков.
Другой важный вопрос — прийти на выборы. К этому призывают все оппозиционные партии и вненесистемные силы от Навального до Ходорковского. Надо думать, к этому на словах призывает и власть (куда она денется), так что консенсус можно считать достигнутым. А вот некие неизвестные мошенники, которые создают ботов в соцсетях и взламывают рассылки независимых медиа, наоборот призывают выборы бойкотировать.
В итоге можно делать, как говорят мошенники или следовать совету абсолютно всех политических сил в стране от «экстремистов» до «патриотов» (сами решайте, кто есть кто). Но выбор, конечно, за вами.
Теги: #Путин, #Иноагенты, #Выборы в Госдуму, #Лавров, #КПРФ, #Сталин, #Владимир Соловьев, #"Единая Россия", #Голос, #Дальний Восток
Рубрика: Политика