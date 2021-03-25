И на Путина бывает проруха. Итоги недели

Власти продолжают развлекать нас, прыгая через обруч, в надежде хоть немного поднять падающий несмотря на все их усилия рейтинг «Единой России». Активнее всех на этой неделе был сам Владимир Путин, решивший прокатиться с ветерком по Дальнему Востоку, где партию власти так любят, что никакой Росгвардии не хватит. А чтобы поездочка не напоминала главе государства американские горки, местные власти предварительно (ну как предварительно — за 2 дня в авральном режиме) решили переложить 10 км трассы и даже мусор вдоль неё убрали.

Так вот первым делом Путин в честь 1 сентября посетил в ДФО школу, где быстро понял, что с детьми работать не так просто, как, к примеру, с офицерами ФСО или согнанными чиновниками. Едва ли в интернете остались люди, которые над этим ещё не посмеялись, но напомним, что за свой «урок истории» президент дважды попал впросак: сперва четыре раза переспросив, что конкретно он должен подписать, в ответ на просьбу подписаться на YouTube-канал, а затем перепутав Северную и Семилетнюю войны.

Причем он не просто оговорился – из контекста стало очевидно, что они у него в голове реально слились в нечто непонятное. Президент давно пытается доказать миру, что он гений исторической мысли, и все обычно смиренно на это кивают, мол, чем бы дитя не тешилось, лишь бы войска никуда не вводило. И не первый уже раз Путин откровенно лажает в своих отсылках к истории, но раньше рядом в этот момент не было школьника Никанора, который совершенно справедливо обратил внимание общественности, что король-то голый.

Отдельного упоминания тут достойна директриса той самой школы, которая в совершенно искренне раболепном порыве поспешила назвать поступок Никанора «наглостью» и объяснить, что с возрастом он всё поймет. Что начальство всегда право. Даже если оно не право.