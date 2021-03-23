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"Единая Россия" сумела охватить наблюдателями менее 20% избирательных участков

Даже партия власти из-за трехдневного голосования смогла закрыть своими наблюдателями лишь 17% УИКов

Фото: Global Look Press

Член Совета Федерации от «Единой России» Александр Карелин сообщил, что партия подготовила порядка ста тысяч наблюдателей на предстоящие выборы в Госдуму. Из них 95 тысяч человек будут направлены на избирательные участки. Учитывая, что на каждый УИК направят по шесть человек, они смогут закрыть только около 17% участков.

Сенатор поясняет, что «главной» их задачей на этих выборах будет проверка соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, а честность выборов — также «главной», но не настолько. «Наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. Мы должны сообщать о возможных проблемах территориальным комиссиям и Центризбиркому. Главная задача — это, конечно, честные выборы. Но сейчас главное — безопасность людей», — приводит слова Карелина пресс-служба партии.

Сообщается, что наблюдателям объяснили механизм проведения голосования и научили пользоваться приложением «Наблюдатель "Единой России"».

Зампред ЦИК Николай Булаев, также состоящий в «Единой России», пояснил, что из этих 95 тысяч на каждый участок будут направлены по шесть человек, чтобы они могли работать трое суток в «щадящем режиме».

В этом году выборы будут проходить на порядка 97 тысячах избирательных участков. Из них лишь 50 тысяч будут оборудованы камерами для видеонаблюдения, доступ к которому будут иметь исключительно партии, кандидаты, ЦИК и Общественная палата. Если «Единая Россия» направит по шесть человек на участок (а наблюдатель не может прикрепляться к более чем одному УИКу), это означает, что партия власти сумеет закрыть ими менее 17% от общего числа участков.

Отметим, что критики системы трехдневного голосования настаивали, что, в том числе такой формат не позволит партиям и кандидатам обеспечить полноценное наблюдение, потому что понадобится в три раза больше обученных наблюдателей, однако ЦИК к этому не прислушался.

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