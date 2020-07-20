Владивосток-миллионник: мечта, реальность, маразм или просто деньги?

Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник. Для этого планируется объединить 600-тысячный Владивосток с соседним 100-тысячным городом Артёмом, а после привлечь в агломерацию ещё 300 000 человек населения. Также Алексей Чекунков выразил уверенность в том, что Владивосток обладает всем необходимым, чтобы стать третьим городом страны после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в Сибири нужно построить пять научно-промышленных центров с населением от 300 000 до 1 000 000 человек, а также перенести в Сибирь столицу России.

Город, в который люди отправляются за работой и возможностью самореализации, должен быть в каждом регионе, а не только там, где стоят Государственная Дума и Кремль. С этим даже не хочется спорить. Поспорить хочется с тем, действительно ли такой город предлагается назвать Спутником в честь славного советского прошлого – и с тем, должен ли так называться какой бы то ни было город.

Однако, для того, чтобы заявление было услышано «наверху», момент и название были выбраны подходящие.

– В английском языке есть такое выражение: sputnik moment, – рассказал в интервью РБК министр развития Дальнего Востока.

Анти-комментарий к инициативе Алексея Чекункова дала Sobesednik.ru профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

– Я не комментирую глупости и пиар Восточного экономического форума, пиар Министерства развития Дальнего Востока. Какой город-миллионник? Если объединить Владивосток и Артём, будет 700 000 населения.

– Планируется привлечь ещё 300 000.

– Пусть привлекают, а потом обсудим. Пусть привлекают население в регион с миграционным оттоком и естественной убылью. Маразм крепчал, что тут ещё комментировать.

Может быть, и полезно вложить деньги в город Владивосток, считает региональный эксперт Дмитрий Журавлёв.

– Но объединение городов – это не строительство города-миллионника. Это не точно сформулировано. Развитие старых городов, строительство новых зданий, дорог, инфраструктуры – это может быть даже полезней и эффективней, чем строительство новых городов. Новые города нужны для развития новых территорий.

– Откуда планируется привлечь 300 000 населения?

– Откуда – найдём. Проблема, куда привлечь. Люди не поедут просто так во Владивосток – купить там квартиру и, если не понравится, продать её и поехать обратно. Люди едут туда, где есть зарплата. Привлечь их можно только экономическими проектами. Если где-то между Владивостоком и Артёмом будет какой-то объект с высоким уровнем зарплат – 300 000 найдутся, поверьте.

Построить такой объект вполне возможно, с этого и надо начинать, а не с объединения городов. Допустим, автомобильный завод. Высокотехнологичное производство с зарплатами в 1000 долларов в месяц. Но если вы, как в Советском Союзе, скажете, что всем надо ехать и поднимать Дальний Восток – никто не поедет.

– Владивосток действительно мог бы, как заявляет Алексей Чекунков, стать третьим городом России после Москвы и Санкт-Петербурга?

– Любой город может стать таким городом, если приложить усилия.

– В случае с Владивостоком сколько усилий надо для этого приложить?

– Очень много. Город торговый и держится за счёт морской границы. За счёт сервиса, связанного с торговлей – грубо говоря, переставить правый руль на левый – вы экономику города-миллионника не удержите.

Каков тот великий проект, вокруг которого объединится этот город-миллионник? Этот вопрос остался без ответа. Если в этом городе будут высокие зарплаты, хорошие дороги и куча товаров – которые возникнут автоматически при наличии высоких зарплат, Китай рядом, они вам хоть птичьего молока привезут – но откуда возьмутся высокие зарплаты?

Построим производство самолётов, компьютеров, подводных лодок – чего-то, что требует большой капитализации. Где в стоимости цена труда больше, а цена сырья – меньше. И мы гарантируем, что мы это продадим. Производство дорогих товаров и их гарантированная продажа – при этих условиях можно о чём-то говорить.

– Раз заявление Алексея Чекунова прозвучало в контексте заявления министра обороны Сергея Шойгу о том, что в Сибири нужно построить пять городов с населением до миллиона человек – может быть, планируется построить оборонное предприятие?

– Оборонная отрасль – высокотехнологичная. В ней больше платят, хотя и не везде. Но это должно быть предприятие, вокруг которого можно посадить миллион рабочих. Одно предприятие не поднимет даже агломерацию, не то что регион. Может, там будет 10 оборонных предприятий. Тогда это будет что-то вроде Комсомольска-на-Амуре времён Сталина.

Но представляете себе масштаб и затраты? Комсомольск-на-Амуре строили даром, потому что зеки, и было некуда деваться, это была единственная технологическая база для дальневосточной армии. Тогда собирались воевать. Мы вроде завтра воевать не собирались. Удастся ли нам в аврально-героическом режиме построить такую технологическую базу? Деньги-то выделить можно. Но не из денег же строится здание.

– Видимо, министр развития Дальнего Востока, сделавший это заявление, рассчитывает на то, что деньги будут выделены?

– Денег он получит. Если было высказывание Шойгу, поддержанное президентом… Хорошо, деньги вы получили. Допустим, вы даже согласовали всё «спехом» с Министерством обороны, заложили 10 заводов. Если это оборонка, то нет вопроса, куда продавать, оборонный бюджет возьмёт это на себя. Но сначала надо построить. А мы, как я понимаю, намерены рапортовать о городе-миллионнике в ближайшее время.