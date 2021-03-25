Сегодня, в 17:24

Владимир Путин на встрече со школьниками дважды угодил в конфуз

Российский президент в первый день нового учебного года отправился с рабочей поездкой во Владивосток

Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин в первый день нового учебного года отправился с рабочей поездкой во Владивосток. По прибытию в столицу Приморья глава российского государства присоединился к традиционной для 1 сентября акции и провел открытый урок истории для учащихся ДЦ «Океан». Впрочем, в рамках этого мероприятия Владимир Владимирович как минимум дважды оконфузился. Кто-то счел эти эпизоды забавными, но нашлись и те, для кого они стали поводом для критики в адрес президента.

В рамках общения со школьниками президент отдельно отметил важность истории как отдельной дисциплины, назвав ее при этом очень интересной наукой и подчеркнув, что именно история лежит в основе многих гуманитарных наук. При этом, когда речь зашла об одном из периодов российской истории, который глава государства решил использовать в качестве примера, он перепутал название войны.

«Зачем Петр I учинил Семилетнюю войну? Почему он воевал со шведами? А решающая битва состоялась под Полтавой. Ничего себе, что они там все под Полтавой делали? Это ведь все важно, это нам позволяет использовать знания о прошлом, чтобы лучше понимать сегодняшний день», - подчеркнул Путин.

На этом моменте один из учеников, заметивший неточность в словах Владимира Владимировича, и дождавшийся окончания этой фразы, скромно решил взять слово.

«Не сочтите как бы за мою… ну, в общем, это была не Семилетняя война, а Северная война. И раз уж это урок истории, я бы хотел быстро ребятам сказать, что она длилась с 1700 по 1721 годы», - отметил мальчик.

Российский лидер при этом не стал придавать большое значение произошедшему, а просто поблагодарил внимательного школьника за поправку.

Владимир Путин : "Интернеты, рунеты, чего только нету. А верить нельзя!"

Но на этом конфузы с президентом не закончились. Когда один из присутствовавших в зале школьников попросил Путина подписаться на его YouTube-канал, глава государства даже не понял, о чем идет речь, а потому долго переспрашивал у мальчика, что именно его просят подписать.

«А что нужно подписать? Что подписать нужно? Я не понял, что я должен подписать?» - неоднократно спросил он, пока не дождался от подростка уточняющего ответа о том, что речь идет о YouTube-канале.

К слову, журналист Павел Пряников углядел в этом эпизоде символизм, отметив, что общество давно переросло своих правителей, не знающих, как называются самые популярные сетевые платформы.

«Сегодня выяснилось, что Путин не знает, что такое Youtube. Еще одна иллюстрация того, что общество переросло своих правителей», - написал журналист в своем авторском Telegram-канале.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Политика 23 минуты назад

Фонд борьбы с коррупцией* официально ликвидирован 31 августа

Общество 40 минут назад

Мужчина в свадебном платье побеседовал с Владимиром Познером о религии и президенте РФ

Общество 1 час назад

"Как бы мы жили при такой экономике и с населением в 500 миллионов?": Путина раскритиковали за слова о численности населения

Общество 1 час назад

Лидер “Мужского государства”: Зачем в рекламе негры, когда у нас есть башкиры, якуты, ненцы?

Общество 1 час назад

"А если надеть маску Собянина, с него деньги снимут?" В сети обсуждают введение системы Face Pay в метро

Общество 1 час назад

"О сколько предложений чудных увидят выборы в стране…" В сети раскритиковали очередную инициативу от Госдумы

Общество 1 час назад

Паблик Sobesednik.ru атаковали автоматизированные боты, неверно истолковавшие новость о ябломате

Политика 2 часа назад

Лукашенко получил на день рождения картину, где он и сын Коля запечатлены с автоматами

Политика 3 часа назад

Суд не стал арестовывать лидера "Альянса Врачей*"

Общество 3 часа назад

Один пример того, как Лукашенко говорит неправду с президентской трибуны

Общество 3 часа назад

В Подмосковье появился ябломат. Неделю он бесплатно будет раздавать жителям яблоки

Политика 4 часа назад

Верховный суд снял Дмитрия Потапенко с выборов в депутаты Госдумы

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Общество 4 часа назад

Готовьте ваши денежки: на сколько в России подорожают продукты осенью?

Политика 4 часа назад

В 2008 году переводчик спас Байдена в Афганистане. Теперь он просит о взаимной услуге

Общество 4 часа назад

Георгий Сатаров: Зависимости между подачками и итогами голосования нет

Политика 5 часов назад

Чем грозят поставки российского оружия в Беларусь?

Общество 5 часов назад

В Севастополе школьники пытались обворовать часовню Архангела Михаила

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика