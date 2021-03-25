Владимир Путин на встрече со школьниками дважды угодил в конфуз
Российский президент в первый день нового учебного года отправился с рабочей поездкой во Владивосток
Российский президент Владимир Путин в первый день нового учебного года отправился с рабочей поездкой во Владивосток. По прибытию в столицу Приморья глава российского государства присоединился к традиционной для 1 сентября акции и провел открытый урок истории для учащихся ДЦ «Океан». Впрочем, в рамках этого мероприятия Владимир Владимирович как минимум дважды оконфузился. Кто-то счел эти эпизоды забавными, но нашлись и те, для кого они стали поводом для критики в адрес президента.
В рамках общения со школьниками президент отдельно отметил важность истории как отдельной дисциплины, назвав ее при этом очень интересной наукой и подчеркнув, что именно история лежит в основе многих гуманитарных наук. При этом, когда речь зашла об одном из периодов российской истории, который глава государства решил использовать в качестве примера, он перепутал название войны.
«Зачем Петр I учинил Семилетнюю войну? Почему он воевал со шведами? А решающая битва состоялась под Полтавой. Ничего себе, что они там все под Полтавой делали? Это ведь все важно, это нам позволяет использовать знания о прошлом, чтобы лучше понимать сегодняшний день», - подчеркнул Путин.
На этом моменте один из учеников, заметивший неточность в словах Владимира Владимировича, и дождавшийся окончания этой фразы, скромно решил взять слово.
«Не сочтите как бы за мою… ну, в общем, это была не Семилетняя война, а Северная война. И раз уж это урок истории, я бы хотел быстро ребятам сказать, что она длилась с 1700 по 1721 годы», - отметил мальчик.
Российский лидер при этом не стал придавать большое значение произошедшему, а просто поблагодарил внимательного школьника за поправку.
Но на этом конфузы с президентом не закончились. Когда один из присутствовавших в зале школьников попросил Путина подписаться на его YouTube-канал, глава государства даже не понял, о чем идет речь, а потому долго переспрашивал у мальчика, что именно его просят подписать.
«А что нужно подписать? Что подписать нужно? Я не понял, что я должен подписать?» - неоднократно спросил он, пока не дождался от подростка уточняющего ответа о том, что речь идет о YouTube-канале.
К слову, журналист Павел Пряников углядел в этом эпизоде символизм, отметив, что общество давно переросло своих правителей, не знающих, как называются самые популярные сетевые платформы.
«Сегодня выяснилось, что Путин не знает, что такое Youtube. Еще одна иллюстрация того, что общество переросло своих правителей», - написал журналист в своем авторском Telegram-канале.
Теги: #Путин, #Конфуз, #1 сентября
Рубрика: Общество