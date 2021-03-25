Владимир Путин на встрече со школьниками дважды угодил в конфуз

Российский президент Владимир Путин в первый день нового учебного года отправился с рабочей поездкой во Владивосток. По прибытию в столицу Приморья глава российского государства присоединился к традиционной для 1 сентября акции и провел открытый урок истории для учащихся ДЦ «Океан». Впрочем, в рамках этого мероприятия Владимир Владимирович как минимум дважды оконфузился. Кто-то счел эти эпизоды забавными, но нашлись и те, для кого они стали поводом для критики в адрес президента.

В рамках общения со школьниками президент отдельно отметил важность истории как отдельной дисциплины, назвав ее при этом очень интересной наукой и подчеркнув, что именно история лежит в основе многих гуманитарных наук. При этом, когда речь зашла об одном из периодов российской истории, который глава государства решил использовать в качестве примера, он перепутал название войны.

«Зачем Петр I учинил Семилетнюю войну? Почему он воевал со шведами? А решающая битва состоялась под Полтавой. Ничего себе, что они там все под Полтавой делали? Это ведь все важно, это нам позволяет использовать знания о прошлом, чтобы лучше понимать сегодняшний день», - подчеркнул Путин.

На этом моменте один из учеников, заметивший неточность в словах Владимира Владимировича, и дождавшийся окончания этой фразы, скромно решил взять слово.

«Не сочтите как бы за мою… ну, в общем, это была не Семилетняя война, а Северная война. И раз уж это урок истории, я бы хотел быстро ребятам сказать, что она длилась с 1700 по 1721 годы», - отметил мальчик.

Российский лидер при этом не стал придавать большое значение произошедшему, а просто поблагодарил внимательного школьника за поправку.