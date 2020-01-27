Сегодняшнюю предвыборную кампанию кандидаты от власти проводят, в основном, обсуждая с жителями лавочки возле подъездов, проблемы ЖКХ и благоустройство, хотя эти темы скорее входят в компетенцию муниципалитетов и городских депутатов, а главной обязанностью депутатов Госдумы является законодательная деятельность федерального масштаба, которая определяет будущее развития страны. Причем россиян часто куда больше интересуют вопросы глобальные, обращает внимание политолог Аббас Галямов, отмечая, что во времена, когда внутренней политикой в стране руководил тогдашний первый замглавы администрации президента Владислав Сурков, это в Кремле понимали, но уже начали забывать.

«Русскому взгляду свойственна романтическая, поэтическая, я бы сказал, дальнозоркость. Что рядом — покосившийся забор, дурная дорога, сор в ближайшей подворотне — видится ему смутно. Зато светлая даль, миражи на горизонте известны в подробностях»,

— приводит эксперт слова, некогда сказанные Сурковым, во многом находя их близкими к истине.

Однако политтехнологи, которые занимаются выборами в Госдуму, эти идеи «демиурга» российской политики, по его словам, не восприняли всерьез: «Нынешним кремлёвцам, пытающимся свести кампании своих одномандатников к вопросам починки покосившихся заборов, до Суркова далеко. Они его сменили, но так и не поняли», — рассуждает Галлямов.

Он при этом обращает внимание, что эти идеи Владислава Суркова тем не менее оказали важное влияние на подход оппозиции и сейчас повестка, сосредоточенная на будущем и глобальных вопросах, в полной мере является инструментом именно в её руках, а вовсе не в руках власти:

«Упомянутые выше "светлая даль" и "миражи на горизонте" Кремлю уже не принадлежат. Ещё немного и оппозиция овладеет ими окончательно».