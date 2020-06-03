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Георгий Сатаров: Зависимости между подачками и итогами голосования нет

Как выплаты пенсионерам и военным повлияют на итоги выборов

Фото: Russian Look

Геооргий Сатаров — российский политический и общественный деятель, аналитик, публицист. Помощник президента России Бориса Ельцина (1994—1997).

На минувшей неделе Владимир Путин посетил съезд «Единой России» и раздал на нем множество обещаний. В частности, пообещал единоразовые выплаты: по 10 тысяч пенсионерам и по 15 тысяч военным. Многие уже высказали мнение, что это был прямой подкуп избирателей, и я вынужден к этому мнению присоединиться.

Возникает вопрос: почему президент так засуетился? Во время локдауна он не был столь щедр. Почему он постоянно менял решение? То выплатим после выборов, но потом решил до. Внезапно решил дать денег еще и курсантам с полицейскими. А все именно потому, что скоро выборы. Они и были прижимисты в пандемию потому, что берегли резервы к избирательной кампании, иначе сейчас им было бы нечем расплачиваться. Ведь уже тогда были ясны их неблагоприятные перспективы. Сейчас, по социологическим данным, их положение стало еще хуже, популярность пострадала гораздо сильнее, чем год назад. Не случайно мы теперь так редко видим рейтинги власти. Именно поэтому их стали реже публиковать. И ведь у вас есть такое же ощущение, не правда ли?

Еще один вопрос: возымеет ли это то действие, на которое рассчитывает президент? Ведь те же нынешние пенсионеры, это вовсе не те бабушки и дедушки, которые ностальгируют по Советскому Союзу, как мы привыкли считать. Вполне возможно, что те, кто сейчас получает пенсию, 30 лет назад выходили на защиту Белого дома. А те же военные во время голосования по Конституции в большинстве своем проголосовали совсем не так, как от них ожидалось. Возможно, результат будет противоположен тому, на который рассчитывают. Ведь чтобы результат был успешным, нужно учитывать мнение избирателей, а как его учтешь, если избиратели хотят смены власти?

Также вызывает недоумение, почему пенсионерам Путин пообещал по 10 тысяч, а военным по 15, почему он так недооценивает стариков. Видимо, он исходил из того, что зарплаты военных выше, чем пенсии пенсионеров. Боюсь, что военные могут посчитать свои реальные нужды – а у них там очень много проблем – и посчитать это скверной подачкой.

Как показывает опыт и анализ результатов голосования, подачки действуют совсем не так, как всем кажется. Например, Борис Ельцин брал большие кредиты перед выборами 1996 года именно для того, чтобы расплачиваться с бюджетниками. Однако, как потом показал анализ, который проводили мы и еще одна независимая группа исследователей, независимо друг от друга мы получили одинаковый результат, что зависимости между подачками и итогами голосования нет. Но важно не это, а то, что в данном случае они не слишком состоятельны. И власти придется мухлевать гораздо больше, чем обычно.

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