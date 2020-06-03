Георгий Сатаров: “В плане Путина по борьбе с коррупцией – сплошь рыболовные крючки, на которые все будут подвешены’’

«Ближайшие три года бороться с коррупцией не будут. Будут изучать»

– Впервые план борьбы с коррупцией на официальном уровне появился в России в 2008-м. Президентом тогда был Дмитрий Медведев. И с тех пор каждые два года утверждались новые его версии. Но, по ощущениям, коррупции за эти годы меньше не стало, хотя и аресты вип-взяточников идут, и судебные процессы. Как вы думаете, будет ли на этот раз план действенным?

– На мой взгляд, в этом 30-страничном документе (плюс 6 страниц Указа) – ни слова о противодействии коррупции. То есть этот план не имеет никакого отношения к борьбе с ней. И цель документа вовсе не в этом.

Там 16 глав, в них куча всяких подпунктов… Но все они похожие. И по сути все состоит из трех пунктов. Первый – проанализировать практику. Второй – разработать предложения. И третий – представить доклад к такому-то числу. Каждый пункт в плане заканчивается датой. Так вот, все эти числа – до лета 2024-го.

Надо понимать, что три года, на которые план рассчитан, никакой борьбы с коррупцией не будет. А будет изучение практики, разработка рекомендаций и т.д., и т.д. По большому счету, из 16 пунктов плана лишь один – по поводу совершенных преступлений. А все остальное – именно про практику и созданию рекомендаций.

– Что такое «изучение практики»? Поднимут судебные дела, проанализируют их, оценят приговоры, размеры взяток?

– Это очень узко. Напомню: в нашем законодательстве есть куча стандартов антикоррупционного поведения, предусмотрены наказания за его нарушение… Но разве есть какая-то практика по этому поводу? Административная, судебная? Ничего этого нет. В плане – огромное количество самых разнообразных тем. Например, о конфликте интересов. Кто сможет вспомнить хоть какую-то судебную практику по этому поводу?

Значит, для того, чтобы проанализировать практику, нужно собрать случаи разных безобразий и нарушений стандартов антикоррупционного поведения. С указанием конкретных лиц, дат, должностей, фактов самих нарушений… Собрать их поручается различным органам, всем уровням и ветвям власти. То есть все, как пчелки будут тащить собранное в один улей – администрацию президента.

А это значит, что к лету 2024-го там скопится огромное количество компромата.